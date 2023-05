In der Nähe des Black Forest Terminals soll es bald ein weiteres geben, diesmal für Schotter: Das Empfinger Schotterwerk Gfrörer plant, die Schienen noch mehr zu nutzen.

Das neue Güterverkehrsterminal – Herzensprojekt von Investor Kurt Plathe und Verkehrsminister Winfried Hermann. Doch auch Mitinvestor Uwe Gfrörer will sich mit weiteren Investitionen auf dem Heiligenfeld einbringen. Er will quasi mehr „Schotter auf die Schiene“ bringen.

Projektleiter Sven Wannenmacher informiert: „Wir wollen nicht nur Containtertransporte über das Black Forest Terminal abwickeln, sondern im Industriegebiet Heiligenfeld auch Schüttgüter. Wie Schotter, Boden oder auch Kies. Dazu planen wir einen Umschlagplatz.“

Platz liegt perfekt am Industriegleis

Dieser Platz – perfekt gelegen am Industriegleis im Heiligenfeld. Zwischen Rettenmeiers Mühle und Volz Luftfilter liegen die Schienen. Gut 1,2 Hektar (12.000 Quadratmeter) sind zwischen Lauffer, dem Mitarbeiter-Parkplatz und dem Gewerbegebäude hinter Sevis Mediterraneum (früher: Sue’s Salatschüssel) frei.

Bei der Industriestraße ist die Verladestelle geplant. Foto: Google Maps

Entlang der Schienen geplant: Eine 200 Meter lange Ladekante. Hier sollen, so Wannenmacher, die Baustoffe wie Sand, Kies und Schotter per Radlader und Bagger in die Schüttboxen umgeladen werden. Für die LKW wird eine Zufahrt zwischen Lauffer-Parkplatz und Sevis Mediterraneum geschaffen.

Wannenmacher: „Die Zu- und Abfahrt ist über die bestehende Ausfahrt der Industriestraße geplant. Dabei soll möglichst viel vom Bestand genutzt werden.“

Wer sich das Gelände anschaut, merkt: Eben ist es nicht gerade. Es gibt eine Auffahrt mit geschätzt fünf Meter Höhe, auf dieser Ebene zieht sich die Fläche hoch bis Lauffer.

Sven Wannenmacher sagt: „Die Fläche muss natürlich an die passende Höhe für das bestehende Gleis gebracht werden, es werden Aushubarbeiten anstehen!“ Der Projektleiter von Gfrörer beantwortet weitere Fragen.

Wie weit ist das Projekt?

Wir sind mit den Planungen nahezu fertig. Auch die ersten Gespräche mit Behörden sind abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die Planungen weiter zu entwickeln und das Gesamtprojekt genehmigungsreif zu machen!

Welche Detailfragen sind noch zu klären?

Jede Menge. Wie dick müssen die Asphaltschichten sein? Braucht es Abdichtungen unter den Gleisen? Was für Kosten ergeben sich für das Gesamtprojekt?

Wie geht es weiter?

Wir sind guter Dinge, dass wir in diesem Jahr noch etwas einreichen können und werden!“

Was erhofft sich die Firma Gfrörer von dem Projekt?

Teilweise gibt es Produkte wie Sand in der Region eher wenig. Unser Bestreben ist es, mit dem Umladeplatz erreichen zu können, dass solche Materialien nicht mehr über Langstrecken-Lkw transportiert werden müssen. So entsteht erneut die Möglichkeit, durch einen Schienentransport den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Transportleistungen solcher Schüttgüter langfristig über die Schiene abgewickelt werden müssen und perspektivisch auch günstiger werden können als über den Lkw. Unabhängig von der CO2-Bilanz, die für die Schiene ohnehin immer günstiger ausfällt.

Wozu dient das neue Terminal?

