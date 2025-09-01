Gezähmte Mustangs: Wie Pferde die Welt des Menschen veränderten

Pferde spielen in der Geschichte eine zentrale Rolle. Dass sie zum Begleiter des Menschen wurden, ist kein Zufall.
Die Domestizierung des Pferdes war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit: Die Nutzung dieser Tiere revolutionierte vor etwa 4500 Jahren Kommunikation und Landwirtschaft, Transportwesen und Handel sowie nicht zuletzt auch die Kriegsführung. Nun zeigt eine Studie im Fachjournal „Science“, dass die frühen Züchter des Pferdes sich gezielt vor allem auf zwei Eigenschaften konzentrierten.