In den kommenden Tagen werden weiterhin Straßen und Wege aufgrund der Aufräumarbeiten nach dem Gewittersturm gesperrt sein.

Die schweren Gewitterstürme in der Nacht von Dienstag, 11. auf Mittwoch, 12. Juli haben in allen Ortsteilen von Bad Dürrheim Schäden verursacht. Der Sturmschwerpunkt war im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Ostbaar mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern, insgesamt sind 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Die Mitarbeiter der Feuerwehr sorgten bereits in der Nacht an acht Einsatzstellen in Bad Dürrheim, Sunthausen, Hochemmingen und Öfingen für freie Straßen. Seit dem Mittwoch sind die Mitarbeitenden des Forsts und des Bauhofs aktiv, um die Schäden zu beseitigen.

Sieben Pappeln fallen in Waldhornstraße

„Die größten Schäden hatten wir in der Waldhornstraße in Sunthausen“, berichtet Bauhofleiter Michael Liedtke. „Hier sind sieben Pappeln komplett und zusätzlich viele einzelne Äste abgebrochen worden.“ Um die abgebrochenen Äste und Baumkronen im gesamten Stadtgebiet sicher zu bergen und angeschobene Bäume gefahrlos fällen zu können, kommt es hierbei zu kurzfristigen ganz- und halbseitigen Straßensperrungen. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis kommende Woche andauern.

Wie das Kreisforstamt mitteilt, reicht das Ausmaß von vereinzelten Bäumen, die umgefallen oder abgebrochen sind, bis hin zu größeren Flächen, die umgeworfen wurden. Nahezu alle Waldwege sind durch vereinzelt umgestürzte Bäume nicht begehbar. Die Forstarbeiten wurden bereits aufgenommen. Das Kreisforstamt warnt Waldbesucher vor umgestürzten, abgebrochenen und angeschobenen Bäumen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Sperrungen sind unbedingt zu beachten

Es ist in den nächsten Tagen, aufgrund der Waldarbeiten, mit Sperrungen der Waldwege zu rechnen. Diese sollten unbedingt beachtet und befolgt werden. Bei Spaziergängen im Wald ist darauf zu achten, dass mit herabfallenden Ästen oder Gefahren durch noch nicht umgestürzte, aber schräg stehenden Bäumen zu rechnen ist. Das Forstamt geht davon aus, dass die Schäden bis zum Beginn der Sommerferien weitgehend aufgearbeitet werden können. Bürgermeister Jonathan Berggötz richtet dankende Worte an Feuerwehr, Forst und städtischen Bauhof.

Feuerwehr noch in der gleichen Nacht im Einsatz

„Noch in der Sturmnacht war die Feuerwehr im Einsatz, um verkehrsgefährdende Schäden zu beseitigen“, lobte Berggötz. „Gerade bei den Freiwilligen Feuerwehren wird die Arbeit für die Allgemeinheit oft neben dem normalen Berufsalltag erledigt, was eine enorme Doppelbelastung ist. Auch das Aufräumen am Tag danach wurde mit großer Einsatzbereitschaft durch Feuerwehr, Forst und städtischem Bauhof abgearbeitet – hierfür danke ich allen Einsatzkräften.“