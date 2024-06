Gewitter wütet in Donaueschingen

1 Maik Friedrich vom Donaueschinger Hochbauamt steht auf dem Dach des Wolterdinger Kindergartens. An dieser Stelle sieht man den Übergang zwischen dem unversehrten und beschädigten Bereich im Hintergrund. Foto: Anita Reichart

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter beschädigte am Donnerstagabend den Kindergarten in Wolterdingen. Die Folgen betreffen viele Familien.









Kurz, aber mit massiven Auswirkungen: Eine Windhose oder zumindest eine starke Windböe in Verbindung mit einem kurzen Gewitterregen deckte am Donnerstag nach 20 Uhr rund 160 Quadratmeter Dachfläche des katholischen Kindergartens Maria Frieden ab. Feuerwehr-Abteilungskommandant Markus Kromer hält diese Wetterereignisse für plausibel, zumal im Wolterdinger Oberdorf ansonsten alles ruhig blieb. Der Kindergartenbetrieb ist eingestellt. 85 Kinder in vier Gruppen, Eltern und Erzieherinnen sorgen sich, wie es nächste Woche weitergeht.