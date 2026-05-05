Gewitter und Starkregen in BW: Hier kann es nass werden

1 Dunkle Wolken ziehen über den Stuttgarter Fernsehturm hinweg (Symbolbild). Foto: Christoph Schmidt/dpa Wolken, Regen und Gewitter bleiben dem Südwesten erhalten. Am Dienstag könnte es wieder krachen und stark regnen. Aber wo genau? Und wie wird das Wetter auf dem Wasen?







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Die Menschen im Südwesten müssen sich weiterhin auf Regen und Gewitter einstellen. Am Dienstagnachmittag und Abend seien einzelne Gewitter mit Starkregen in kurzer Zeit möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage. Der Schwerpunkt liege in der Mitte und Nordhälfte Baden-Württembergs. Auch im Süden seien später noch Gewitter möglich.