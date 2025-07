1. Runde WFV-Pokal: SV Winzeln - SV Nehren 0:3 (0:1). Ein effektiver und effizienter Landesligist beendet die Pokalreise der Winzelner bereits nach der ersten Runde. Selbst eine Gewitter-Unterbrechung vor den letzten zehn Spielminuten konnte die Gäste aus dem Steinlachtal nicht ausbremsen.

Viel bitterer als das Ausscheiden wiegt beim SVW allerdings die schwere Schulterverletzung von Florin Albu nach bereits einer halben Stunde. Die gelb-rote Karte von Spielertrainer Tobias Heizmann in der 64. Minute ist da eher zu verschmerzen. Gemerkt hat indes in der Offensive das Fehlen von 40-Tore-Mann Simon Gaus (weilte im Urlaub).

Nehren will keine Fehler machen, SV Winzeln tut sich offensiv schwer

Die Gastgeber hielten von Beginn an dagegen, waren lauffreudig, zweikampfbemüht und machten den erfahrenen Nehrenern das Leben schwer. Die erzielten durch Marvin Steimle in der 27. Minute das 0:1. In der Folge fehlten den Hausherren bei ihren Angriffen nur die zündenden Ideen und Durchschlagskraft in den Abschlüssen.

Das Spiel lebte von der Spannung mit dem knappen Spielstand. Dies zog sich nach dem Seitenwechsel durch die zweite Halbzeit. Nehren war darauf bedacht, nicht den einen Fehler zu machen, der Winzeln hätte ins Spiel zurückbringen können. Durch den Platzverweis wurde es für die Hausherren mit einem Man weniger in den letzten 30 Minuten noch schwerer. Max Bauknecht sorgte in der 80. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Danach sorgte ein durch die Region ziehendes Gewitter mit starkem Regen für eine Unterbrechung. Frederick Mohr markierte in der Nachspielzeit den 0:3-Endstand (92.).

Das sagt Winzelns Trainer

Winzelns zweiter Spielertrainer Tobias Bea meinte zum Auftritt: „Wir konnten das Spiel lange ausgeglichen halten. Das 0:1 kam einfach zu früh und fiel zu einfach durch einen Fehler von uns. Das war ärgerlich. Wir haben munter mitgespielt. Müssen allerdings so ehrlich sein, dass wir eigentlich keine Chancen hatten und Nehren die Klasse besser war. Das Ergebnis geht unterm Strich in Ordnung.“

Nehren trifft am Mittwoch auf die TSG Balingen

Für den Bezirkspokalsieger aus Winzeln geht es bereits am Mittwoch um 19 Uhr mit dem nächsten Testspiel beim südbadischen Landesligisten FC Königsfeld weiter. Auf den Landesligisten SV Nehren wartet – ebenfalls am Mittwoch – ein wirkliches Highlight. Denn in der zweiten Runde des WFV-Pokals empfangen die Nehrener den Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen. SV Winzeln: Haller - Maier (78. Michelfelder), Albu, Bea, Heizmann, Merz (78. Heim, Si. Hess, Ma. Sohmer (67. Rall), Ni. Sohmer, Li. Hess (46. Sauer), Ziegler. Schiedsrichter: Alexander Wintermantel ((Seitingen-Oberflacht) Zuschauer: 150. Tore: 0:1 Steimle (27.), 0:2 Bauknecht (80.), 0:3 Mohr (90.+2). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Heizmann (SVW/64.). Gelbe Karten: 3/2.