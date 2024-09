Tonnenschwerer Felsbrocken stürzt in die Tiefe

Gewitter in Haigerloch

1 Ganz in der Nähe der Brücke zum Haigerlocher Bahnhof in der Unterstadt liegt der Felsbrocken im Seitenstreifen. Foto: Thomas Kost

Das Unwetter das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zollernalbkreis tobte, hatte eine Folge, mit der nicht unbedingt zu rechnen war.









Link kopiert



Nach einem drückend schwülen Tag kam es am Donnerstag, wie es kommen musste. Der Himmel verdunkelte sich, Donnergrollen und zuckende Blitze erfüllten den Nachthimmel und dann setzte ein Platzregen ein. Nicht nur in Haigerloch sondern auch in anderen Teilen des Zollernalbkreises.