Gewitter in der Region

1 Auch Vierbeiner müssen irgendwie mit schlechtem Wetter umgehen. (Symbolbild) Foto: Rajanish Kakade/AP/dpa/Rajanish Kakade

Auch Haustiere müssen mit Sturm, Gewittern und Regen umgehen. Wir haben an verschiedenen Stellen gefragt, wie Haus- und Wildtiere die Unwetter vom Dienstag überstanden haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es donnert und blitzt, der Regen fällt in Strömen, der Sturm deckt Häuser ab und entwurzelt Bäume. Was für Menschen schon ein Schock und angsteinflößend sein kann, trifft Tiere oft umso schlimmer. Hunde und Katzen nehmen Geräusche deutlich intensiver und lauter wahr als wir Menschen, Pferde sind Fluchttiere und können in Panik verfallen.