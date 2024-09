1 Hagel prasselt über Balingen nieder. Foto: Hürster

Starker Regen, Hagel, Donner: Am Donnerstagabend ist ein Gewitter über Balingen hinweggezogen. Wir haben nachgefragt, was genau passiert ist.









Link kopiert



Kurze Zeit zeigte sich die Stadt Balingen am Donnerstagabend ganz in weiß. Dabei handelte es sich aber nicht um Schnee, sondern um zahlreiche Hagelkörner, die über der Kreisstadt herunterprasselten. Wir haben uns erkundigt, was das Unwetter in Balingen angerichtet hat.