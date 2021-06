1 Zahlreiche Überschwemmungen haben nicht nur den Verkehr in Stuttgart vorübergehend lahmgelegt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Schwere Gewitter mit Starkregen und Sturmböen ziehen am Montagabend übers Land. Die Schäden halten die Helfer auch am Morgen danach noch auf Trab. Bereits am Nachmittag droht neues Unwetter.

Stuttgart - Erneut sind schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über den Südwesten gezogen und haben zahlreiche Schäden hinterlassen. Auch am Dienstagvormittag waren noch Hunderte Helfer dabei, Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Gewütet haben die Unwetter vor allem im Großraum Stuttgart. Dort fiel der Bahnverkehr am Morgen auf mehreren Strecken aus. Fernzüge hielten zeitweise nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Auch der Verkehr der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und der S-Bahn Stuttgart waren am Vormittag vom Unwetter beeinträchtigt. Im Bereich der SSB war mindestens eine Station überflutet und sorgte für Verzögerungen im Betriebsablauf. Auf drei Stuttgarter S-Bahn-Linien wurden am Morgen mehrere Stationen nicht angefahren.

330 Einsätze in Stuttgart

In der Landeshauptstadt rückte die Feuerwehr zu mehr als 330 Einsätzen aus. Heftige Böen deckten Teile des Stuttgarter Opernhauses ab. Durch den Starkregen sei in dem Gebäude zudem ein „erheblicher Wasserschaden“ entstanden, wie es von der Feuerwehr Stuttgart hieß.

Alles rund um das Unwetter lesen Sie hier in unserem Newsblog

Das Polizeipräsidium Reutlingen berichtete am Dienstag von mehr als 540 Notrufen bis zum Morgen, zahlreiche Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Im Stadtteil Betzingen lief das Klärwerk über. Das Dach einer Firma in Metzingen brach unter den Wassermassen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Auch am Dienstag liefen laut eines Sprechers der Feuerwehr Reutlingen noch Dutzende Einsätze in Folge der Unwetter.

In Altensteig rutschen Hänge ab

Auch im Kreis Calw waren Einsatzkräfte am Abend gefordert. Sie rückten etwa in der Gemeinde Altensteig wegen überfluteter Straßen, überlaufender Gullys und Erdrutschen aus. Am Fluss Nagold wurde nach Angaben eines Polizeisprechers eine Mauer über einige Meter weggerissen. Der Starkregen flutete auch die Gemeinde Bösingen im Kreis Rottweil. Aufnahmen im Netz zeigen, wie Autos in den Eis- und Wassermassen versinken.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor „teils extremem Unwetter“ im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb und vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern gewarnt. Für Dienstag hat der DWD erneut eine Warnung herausgegeben.

Bereits ab dem Nachmittag gegen 14.00 Uhr kann es im Südwesten laut den Wetterexperten erneut zu schweren Gewittern mit heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde kommen. Auch Hagel mit Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern sei möglich. Lokal könnten die Unwetter auch stärker ausfallen. Gegen Abend sollen sich die Gewitter nach Angaben des DWD-Sprechers dann abschwächen. Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere schwere Gewitter über den Südwesten gezogen und hatten zahlreiche Schäden in weiten Teilen des Landes hinterlassen.