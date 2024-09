Erst drei Wochen ist es her, dass sich die Menschen zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen verwundert die Augen gerieben haben: Über zehn Flugzeuge zogen im Himmel über den Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Runden.

Und auch am Sonntagabend konnte das Phänomen, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form, abermals beobachtet werden. Das Dröhnen der Triebwerke war für jene, die unter freiem Himmel unterwegs waren oder den Abend auf dem Balkon und im Garten ausklingen ließen, kaum zu überhören.

Lesen Sie auch

Das Spektakel am Himmel wurde dabei begleitet von einem aufziehenden Gewitter und heftigen Blitzen – und das war auch abermals der Grund, weswegen die Flieger in die Warteschleife durch den Navigationspunkt „RILAX“ über den Schwarzwald-Baar-Kreis geschickt wurden. Denn das Unwetter sorgte dafür, dass der Betrieb am Züricher Flughafen eingeschränkt wurde.

Wie die Nachrichtenseite Zürcher Unterländer berichtet, kam es ab 19 Uhr zu Störungen. Sodann wurden die ersten Flüge über die Grenze nach Deutschland geschickt, um dort im Kreis zu fliegen. Betroffen waren dabei unter anderem Swiss-Maschinen aus Bangkok oder Antalya. Die ausgesetzten Landungen hatten insbesondere ab 21 Uhr Auswirkungen auf den Himmel zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.

Die Datenauswertung für den Flugverkehr über dem Landkreis macht deutlich, dass mehrere Maschinen zwischen VS und Donaueschingen kreisten. Foto: Deutsche Flugsicherung

So kreisten Flieger von Oslo (Helvetic Airways), Hamburg (Edelweiß), London, Bremen, Berlin (alle Swiss), Köln (Eurowings) und Barcelona (Air Baltic) in der Warteschleife über dem Schwarzwald-Baar-Kreis, bis sie eine Landefreigabe für Zürich erhielten. Gegen 22.30 Uhr beruhigte sich auch die Lage am Himmel – zumindest, was die Flugbewegungen anging.

Am Abend zog das Gewitter in den Landkreis

Stattdessen zog das zunächst in der Ferne beobachtete Unwetter in die Region. Die Gewitterfront mit zahlreichen Blitzen, die den Nachthimmel in teilweise sehr kurzen Abständen hell erleuchteten, überrollte den Schwarzwald-Baar-Kreis von Osten her: Teilweise heftiger Regen und Sturm waren die Folge.

Der Deutsche Wetterdienst verschickte ab 22 Uhr Warnungen vor schweren Gewitter der Stufe 3 von 4. Bis etwa 1 Uhr in der Nacht zogen die Gewitter über den Kreis, ohne jedoch schwere Schäden hinterlassen zu haben. Anschließend schwächten sich die Unwetter deutlich ab, so dass lediglich noch zu Schauern kam.