Ein Tiefdruckgebiet mit Zentrum über Südskandinavien prägt zum Wochenbeginn das Wetter in Deutschland. Es wird deutlich kühler als am Wochenende, zudem drohen Schauer und Gewitter, die im Tagesverlauf an Intensität und Häufigkeit zunehmen.

Wo drohen Gewitter? Und wann ist damit heute zu rechnen?

Lokal können am Dienstag teils kräftige Gewittern auftreten, die sich ab Mittag vom Westen ostwärts ausbreiten und am Nachmittag und Abend ihren Schwerpunkt im Norden und Süden haben.

Lesen Sie auch

Es weht ein mäßig bis frischer Wind, in den Gebieten, in denen es gewittert, sind stürmische Böen möglich. Im Westen und Norden Deutschlands liegen die Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad, im Südwesten in einem ähnlichen Bereich. Am wärmsten ist es zunächst in Ostdeutschland, wo das Thermometer bis 25 Grad klettern kann.

Wo sind die Gewitter zuerst?

Im Westen und Nordwesten Deutschlands ziehen bereits am Vormittag erste Schauer und lokale Gewitter auf, insbesondere über Nordrhein-Westfalen. Im Osten Deutschlands sowie im Alpenvorland bleibt es zunächst noch überwiegend trocken und zeitweise sonnig

Ein Unwetter über Frankfurt/Main. Foto: Arne Dedert/dpa

Ab den Mittagsstunden breiten sich die Schauer und Gewitter ostwärts aus. Im Norden (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) und im Süden (südlich der Donau, Schwaben, Oberbayern) sind die Gewitter am Nachmittag und Abend am kräftigsten.

Gewitter auch in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg und Hessen sind ab dem Nachmittag ebenfalls einzelne Gewitter möglich, teils mit Starkregen, stürmischen Böen (bis 70 Kilometer in der Stunde) und kleinkörnigem Hagel. Im Westen und Südwesten lässt die Gewittertätigkeit zum Abend hin nach, in der Nacht kann es noch einzelne Schauer geben, aber weniger Blitz und Donner.