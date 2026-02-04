Gewinnzahlen im Fokus: Warum der Basler Pharmariese Novartis unter Druck gerät

Der Basler Pharmakonzern Novartis hat nicht nur Zahlen für 2025 vorgelegt. Gleichzeitig hat er auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geliefert.
Nachdem Novartis noch mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2025 die eigene Prognose das zehnte Quartal in Folge erhöht hatte, liest sich der Ausblick auf 2026 recht ernüchternd. Während der Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen soll, erwartet der Pharmakonzern beim operativen Kernergebnis einen Rückgang im tiefen einstelligen Prozentbereich.