Gewinnspiel unserer Redaktion: Kinder blicken hinter die Kulissen des Europa-Parks

Wer hält den Europa-Park im Hintergrund am Laufen? Dieser Frage gingen Lana Weber und Johannes Krieg, die Gewinner der LZ-Verlosung, auf den Grund.
Johannes Krieg kennt den Europa-Park wie seine Westentasche. Jedes Jahr kommt der Zwölfjährige mit seiner Familie nach Rust, war in dieser Saison bereits drei Mal vor Ort. Auf die Frage, ob er sich bereits in die „Voltron“ gewagt hat, antwortet er mit einem verschmitzten Kopfnicken. „Fünf Mal schon“, sagt er stolz. Auch die 13-jährige Lana Weber geht regelmäßig im Park ein und aus, begleitete als Erstklässlerin sogar die Sommerparade. Was den jungen Lahrern bislang jedoch verwehrt blieb: Ein Blick in das Logistikzentrum des Europa-Parks. Zugang haben eigentlich nur Mitarbeiter, die den Betrieb täglich am Laufen halten. Im Rahmen des LZ-Gewinnspiels „Kinder-Reporter“ dürfen die beiden – gemeinsam mit weiteren Gewinnern anderer Regionalzeitungen – hinter die Kulissen blicken.