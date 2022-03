Bei unserer Verlosung zur Fasnet in Rottweil haben viele richtig getippt

1 Larvenporträt, Starschnitt-Poster und das exklusive Memo-Spiel – die Gewinner der Preise unserer Fasnetsverlosung stehen fest. Quelle: Unbekannt

Herzlichen Glückwunsch! Zur Fasnetsverlosung des Schwarzwälder Boten in Rottweil gemeinsam mit Ralf Graner Photodesign sind viele richtige Einsendungen eingegangen.















Rottweil - Dass unsere Leser natürlich Fasnetsspezialisten sind, zeigte sich bei unserer großen Fasnetsverlosung: Gemeinsam mit Ralf Graner Photodesign hatte der Schwarzwälder Bote in Rottweil vor den närrischen Tagen zum Mitmachen aufgerufen – und viele richtige Einsendungen gingen ein. Jetzt stehen die Gewinner fest!

Wie heißt der Rottweiler Narrenruf? Um wie viel Uhr beginnt am Montag der historische Narrensprung? Welche Zünfte haben sich zum Viererbund zusammengeschlossen? Und wie viele Fasnetsmotive hängen auf Leinwand bei Foto Graner in Rottweil? Zumindest die ersten drei Antworten lagen auf der Hand: Hu-Hu-Hu, 8 Uhr und Rottweil, Oberndorf, Überlingen, Elzach. Für die vierte Frage musste man sich allerdings schon in die Innenstadt begeben, und vor dem Graner-Schaufenster richtig zählen: 14 Leinwände waren es.

Mails bis Aschermittwoch

Bis auf den letzten Drücker am Aschermittwoch gingen noch Mails mit den richtigen Lösungen ein – aus allen Einsendungen haben wir jetzt die Gewinner gezogen:

Der erste Preis, ein extra angefertigtes Larvenporträt auf Leinwand oder ein anderes närrisches Leinwandmotiv, geht an Jörg Mayer aus Rottweil. Der zweite Preis, eins der letzten Exemplare unseres Fasnet-Memo-Spiels geht an Klaus Bauer aus "Rottweil-Kabishausen", wie er schreibt. Und der dritte Preis, ein tolles Poster unseres von Ralf Graner kreierten "Starschnitts" aus der letzten Fasnetsaktion, geht an Gina Riede aus Deißlingen-Lauffen.

Auch Trostpreise in Form von Fasnetspostkarten haben wir verlost, sie gehen an Birgit Schmider aus Zimmern, Oliver Wilbs aus Rottweil, Bernhard Hodapp aus Rottweil, Vivian Schlüter aus Leinfelden-Echterdingen und Anja Wuhrer aus Zimmern.

Herzlichen Glückwunsch! Alle Gewinner können sich nun unter info@ralfgraner.de melden, um die Preisübergabe zu vereinbaren.

Die nächste Fasnet kommt bestimmt – und wir lassen uns sicher wieder etwas einfallen.