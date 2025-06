1 Meisterturner Pit Nakic (rechts) beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schiltach mit Bürgermeister Thomas Haas (links) Foto: Matthias Dorn Schiltach ehrte den Turner Pit Nakic am Mittwochnachmittag mit einem Eintrag ins goldene Buch der Stadt.







Pit Nakic gewann jüngst die Deutsche Seniorenmeisterschaft (in der Altersklasse Ü35), den Meistertitel hatte sich Nakic beim Wettkampf anlässlich des Deutschen Turnfests in Leipzig am 29. Mai 2025 gesichert.