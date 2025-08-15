Gewinneinbrüche: Wie tief steckt das Autoland Baden-Württemberg in der Krise?

Gewinneinbrüche, Sparprogramme, Stellenabbau: Die Autobauer und Zulieferer haben mit Problemen zu kämpfen. Wie sehr ist die Branche in Baden-Württemberg in Gefahr?
Die Autoindustrie in Baden-Württemberg musste zuletzt Gewinneinbrüche verkraften. Mercedes-Benz und Porsche traf es hart. Die Negativmeldungen waren nichts Neues. Vielmehr reihten sie sich ein in Ankündigungen der Autohersteller und Zulieferer wie Bosch und ZF, sparen und Stellen abbauen zu wollen. Alleine sind sie damit nicht. Auch Autobauer wie Volkswagen, BMW oder Audi sind betroffen. Oder Zulieferer wie Continental.