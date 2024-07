Bei der Ziehung am Samstag, 29. Juni, hat ein Tipper aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gewonnen, das teilte Lotto Baden-Württemberg mit.

Glück brachte die sechsstellige Gewinnzahl 503262.

So hat der Glückspilz gespielt

Der Glückspilz spielte den Klassiker Lotto 6aus49 und nahm für 1,25 Euro extra noch an der Lotto-Zusatzlotterie Super 6 teil. Das hat sich ausgezahlt. Wer die oder der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Sie oder er gab den Spielschein ohne GlüXCard, die kostenlose Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg, in einer Annahmestelle im Nordosten des Landkreises ab. Zum Abruf der komplett steuerfreien 100 000 Euro muss der Gewinner nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart eingereicht werden. In diesem Jahr ist das bereits der 14. Volltreffer in Baden-Württemberg bei der Zusatzlotterie Super6. Die Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn in Klasse eins liegt bei eins zu einer Million.