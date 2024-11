Die fünf Gewinnzahlen 27, 31, 35, 46 und 50 sind Grund zur Freude im Kreis Freudenstadt: Dort landete ein Eurojackpot-Spieler einen Treffer in der Gewinnklasse 3. Der Tipper kreuzte auf dem Spielschein diese fünf richtigen Gewinnzahlen an und räumte damit genau 123 507,80 Euro ab.

Wer hinter dem Gewinner steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, da er seine Tipps online auf www.lotto-bw.de abgegeben hat.

Lesen Sie auch

Der Eurojackpot wurde bei der Ziehung am Freitag, 15. November, in keinem der teilnehmenden Länder geknackt. Daher geht es in der kommenden Ziehung am Dienstag, 19. November, erneut um die maximal mögliche Summe von 120 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.