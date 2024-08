Gewichtheber in Fischbach: Auch die Ehrentafel von Willi Müller altert mit

1 Im engsten Familienkreis feierte Willi Müller (Mitte) im Juni seinen 85. Geburtstag. Der damalige Ortsvorsteher Peter Engesser (rechts) und Emil Stehle seitens der Kirchengemeinde schauten trotzdem vorbei und gratulierten. Foto: Albert Bantle

Willi Müller ist mit vielen sportlichen Erfolgen im Gewichtheben eine ganz besondere Persönlichkeit in der Gemeinde Fischbach. Nachdem er im Juni in engem Kreis seinen 85. Geburtstag feierte, überraschte ihn Peter Engesser mit einer Kleinigkeit.









Sportlich ist es um das Fischbacher Kraftsportidol Willi Müller längst ruhig geworden, was für einen inzwischen 85-Jährigen ja auch nicht verwunderlich ist. Nach wie vor nimmt der immer noch rüstige und dem Alter entsprechend vitale ehemalige Bauunternehmer und Kraftsportler jedoch regen Anteil am Ortsgeschehen und in Fischbach hat man die vielen sportlichen Erfolge Müllers nach wie vor in bester Erinnerung.