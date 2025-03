SV Fellbach – SV Flözlingen 3:0 (494,8:448,5 Relativpunkten). Dass die Aufgabe für die Gewichtheber aus dem Eschachtal beim SV Fellbach eine extrem hohe Hürde darstellt, war im Vorfeld klar. Dennoch hoffte man beim SV Flözlingen, zumindest eine der beiden Disziplinen zu gewinnen, um einen Punkt mitnehmen zu können.

Finale in Obrigheim

„Es wurde leider nichts mit dem erhofften Punktgewinn. Wir sind zwar immer noch Tabellenführer, punktgleich mit dem SV Obrigheim II, aber nun kommt es dort zum Finale um die Meisterschaft“, so Stefan Jauch, Pressewart des SV Flözlingen zur Situation in der Oberliga Baden-Württemberg vor dem letzten Wettkampf. Der führt das Heberteam der Trainer Reiner und Michael Müller am 12. April an den unteren Neckar.

Lesen Sie auch

„Schon beim Abwiegen war klar, dass Fellbach mit der stärksten Besetzung antrat. Mit 494,8:448,5 Relativpunkten (RP) erzielten sie das höchste Gesamtergebnis aller Oberligamannschaften in dieser Saison. Wenn, dann war da nur eine kleine Chance im Reißen, um zu punkten“, ahnte Stefan Jauch nichts Gutes. Doch auch in dieser Disziplin behielt der SV Fellbach die Oberhand.

SV Flözlingen legt vor

Flözlingen legte vor und Fellbach konterte sofort. Im letzten Versuch machte deren Heber Nicklas Katzer quasi den „Sack“ endgültig zu. So stand es im Reißen 179,9:173,4 RP für die Gastgeber. Für den SV Flözlingen war es dennoch Saisonrekord. Dessen Damenblock – immer eine sichere Bank – zeigte nur kleine Schwächen, allerdings auf hohem Niveau.

Abstand im Stoßen deutlich

Im Stoßen war der Abstand deutlicher: 275,1 RP für Flözlingen und 314,9 RP für Fellbach. Die SVF-Damen im Heberblock I, Jana Ohnmacht (Reißen: 61kg; Stoßen: 77kg; 79 RP), Malena Kramer (63kg; 76kg; 77 RP) und Ariane Kramer (58kg; 75kg; 98 RP) kamen alle an ihre Bestleistungen ran, aber nicht darüber hinaus. „Idealerweise klappt es ja dann in zwei Wochen am unteren Neckar“, hofft Stefan Jauch und der SV Flözlingen.

Der Heberblock II mit Jan Beha (74kg; --; 24 RP), der eine Bestleistung zum richtigen Zeitpunkt erzielen konnte, Marius Kramer (Als Ersatzheber fürs Stoßen) (--; 135kg; 41,7 RP), Sina Lauble (55kg; 66kg; 76 RP) und Eduard Miller (103kg; 130kg; 52,8 RP) versuchten alles. Jedoch haben an diesem Abend die Eschachtal-Gewichtheber nicht das nötige Glück gehabt.