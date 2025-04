Im entscheidenden Wettkampf um die Meisterschaft der Gewichthebener in der Oberliga musste sich der SV Flözlingen dem SV Germania Obrigheim II mit 0:3 geschlagen geben.

SV Obrigheim II – SV Flözlingen 3:0 (492,6:462,6 Relativpunkte). Somit erfüllte sich Hoffnung für das Heberteam des SV Flözlingen nicht, wenigsten im Reißen einen Siegpunkt zu erringen.

Verdientermaßen waren die Gastgeber stärker. Die Athleten vom unteren Neckar haben in Bestbesetzung gehoben und dürfen sich Oberligamannschaftsmeister 2025 nennen. Flözlingen wird damit Vizemeister.

Lesen Sie auch

Schon beim Abwiegen war klar, nur ein Wunder hilft

Schon nach dem Abwiegen war den SVT-Trainern Reiner und Michael Müller klar, dass mehr oder weniger nur ein „Wunder“ helfen kann. Man konzentrierte sich auf das beginnende Reißen.

Der Damenblock – immer eine sichere Bank des SV Flözlingen – zeigte ungewohnt „Nerven“ mit vier ungültigen Versuchen und man geriet unter Druck. „Klar, es wurden hohe Lasten aufgelegt, man musste schließlich alles riskieren“, so Stefan jauch vom SVF. Die Damen im Block I Jana Ohnmacht (Reißen: 59kg; Stoßen: 80kg; 78 RP), Malena Kramer (65kg; 77kg; 80RP) und Ariane Kramer (59kg; 76kg; 100 RP) kamen trotzdem alle an ihre Bestleistungen ran.

Punkt im Reißen knapp verpasst

Unter anderem sorgte Jana Ohnmacht im Stoßen und Malena Kramer im Reißen für ein Highlight. Das nötige Glück über sich hinauszuwachsen, war an diesem Abend den Eschachtal-Gewichthebern nicht unbedingt hold. Das Reißen ging knapp mit 186.3:179.5 RP an Obrigheim.

Der Heberblock II mit Jan Beha (74kg; 87kg; 61 RP), Marius Kramer, der eine Bestleistung zum richtigen Zeitpunkt erzielen konnte. (110kg; --; 17,5 RP), Sina Lauble (56kg; 69kg; 80 RP) und Holger Wössner (--; 136kg; 46,1 RP) versuchten alles. In der Disziplin Stoßen war der Abstand deutlicher, 283.1 RP für Flözlingen und 306.3 RP für Obrigheim.

Auch SVO-Heber nervös

Es war der erwartete spannende Finalkampf. Auch Obrigheims Heber waren sichtlich nervös. Unter anderem brachte die Bundesliga erfahrene Theresa Sinther erst in ihrem allerletzten Versuch eine Wertung im Stoßen hin. Bester Heber des Abends war SVO-Athlet Baykal Demirkaya mit 114 RP. Er hat zuvor am 22. März in der Bundesliga gehoben, vor Ariane Kramer vom SV Flözlingen mit 100 RP.