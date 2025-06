Sehr erfolgreich nahmen die Nachwuchsgewichtheber des SV Flözlingen an den internationalen deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften teil.

Beim gastgebenden SV Germania Obrigheim überzeugten praktisch alle drei Schützlinge des Trainergespanns Reiner Müller und Marius Kramer. Mika Mauch musste schon am Freitagnachmittag ran. Im Reißen brachte er 70kg und im Stoßen 86kg in die Wertung. Mehr wollte ihm an diesem Tag im olympischen Zweikampf nicht gelingen.

Bei den nachfolgenden leichtathletischen Disziplinen wie Dreierhopp, Sternlauf und Kugelschockwurf konnte Mika Mauch jedoch überzeugen und Terrain gutmachen. So wurde er knapp hinter dem Drittplatzierten, Samuel Dietlmeier aus Roding (390,2 Punkte), Vierter der Gruppe „Mittel“ mit 380,6 Punkten.

Ariane Kramer überzeugt als Vize-Meisterin

Ariane Kramer vom SV Flözlingen (Dritte von links) Foto: Frei

Am Samstagmorgen war es für Kaderathletin Ariane Kramer so weit. Im Jahrgang 2009 legte sie einen souveränen Wettkampf hin und darf sich zurecht Vizemeisterin (Gesamtpunktzahl 415,7) nennen. Mit 62kg im Reißen und 76kg im Stoßen erfüllte sie die Vorgaben. Ariane Kramer konnte sogar die neue internationale deutsche Meisterin, die „Argentinierin“ Yashira Molina Becker (Gesamtpunktzahl 457,3) vom TuS Raubling, in der leichtathletischen Disziplin „Sternlauf“ hinter sich lassen.

Im olympischen Zweikampf war die Deutsch-Argentinierin jedoch nicht schlagbar und mit Abstand die beste Athletin der gesamten Veranstaltung. Sie ist derzeit Deutschlands Beste Nachwuchsheberin.

Jan Beha gelingt persönliche Bestleistung

Abends durfte Jan Beha an die Hantel. Im Jahrgang 2007 „Leicht“ stieg er mit neuer persönlicher Bestleistung im Reißen von 85kg in den Wettkampf ein. Beim Stoßen war ihm dies mit 105kg verwehrt. Jan Beha brachte 100kg in die Wertung. Bei den leichtathletischen Disziplinen wie Dreierhopp, Sternlauf und Kugelschockwurf konnte er überzeugen und Terrain gutmachen. Beha wurde Sechster mit 447,7 Punkten, quasi nur knapp hinter dem Fünftplatzierten Michael Lenz aus Jandelsbrunn (448,9).