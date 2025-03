Faustball TV Trichtingen TVT-Männer pochen an Zweitligatüre

Nach zwei Spielzeiten in der Schwabenliga wollen die von Armin Diesch trainierten TVT-Faustballmänner zurück in die 2. Bundesliga Süd. Die Aufstiegsspiele finden am Wochenende in der Neckarhalle Oberndorf statt.