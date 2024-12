1 Trainer Reiner Müller mit dem erfolgreichen Heberteam des SV Flözlingen bei der Nachwuchs-DM in Nagold. Foto:

Die Nachwuchsheber der Eschachtäler konnten bei den Deutschen Meisterschaften in Nagold überzeugen. Neben persönlichen Bestleistungen gab es auch Medaillen.









Im Jahrgang 2010 ging Mika Mauch in der „mittleren“ Gewichtklasse an die Hanteln. Er hatte es nicht einfach in dem großen Teilnehmerfeld von 10 Mithebern.