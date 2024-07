1 Jana Ohnmacht vom SV Flözlingen gewann bei den internationalen deutschen Meisterschaften im Gewichtheben der Schüler und Jugend den Titel Foto: Frei

Jana Ohnmacht vom SV Flözlingen wird deutsche Jugendmeisterin.









Link kopiert



Mit mehr als 120 Teilnehmern war die Veranstaltung in Frankfurt/Oder. sehr gut besetzt. Als erstes musste Ariane Kramer an die Hantel. Jedoch lief es im Reißen nicht so gut. Sie blieb bei ihrem Anfangsversuch von 52kg hängen. Im Stoßen schaffte sie gute 63kg.