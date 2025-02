Gewerkschaftschef der Polizei in Baiersbronn: Wendt sieht Berlin als „Schande“ und „Hauptstadt des Verbrechens“

Gewerkschaftschef der Polizei in Baiersbronn

1 Klaus Mack (links) und Rainer Wendt bei der Veranstaltung im Sportheim Mitteltal zum Thema innere Sicherheit Foto: Peer Meinert

Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt unterstützt den CDU-Mann Klaus Mack im Bundestagswahlkampf. Bei einer gut besuchten Veranstaltung im Sportheim Mitteltal war der Gewerkschafter der Hauptredner. Das Thema: innere Sicherheit.









Rainer Wendt spricht Klartext. Vor allem beim Thema innere Sicherheit versteht es der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, durch pointierte und zugespitzte Formulierungen sein Publikum in den Bann zu ziehen. „40 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich laut Umfragen unsicher oder sehr unsicher“, sagt er in seiner Rede. Das bedeute eine Verdopplung innerhalb der letzten zehn Jahre.