Gewerkschaft schlägt Alarm Jeder siebte Gastro-Mitarbeiter hat den Betrieb verlassen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert bessere Arbeitsbedingungen in Hotels und Gaststätten. Jeder Siebte, so die Aussage, habe das Gastgewerbe im letzten Jahr verlassen: Supermarktkasse statt Biertheke - so lautet nun die Devise.