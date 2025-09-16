Gewerkschaft findet deutliche Worte: Ceratizit-Beschäftigte enttäuscht und wütend – Sozialplan gescheitert

Die Verhandlungen über einen Sozialplan für die rund 130 Beschäftigten des Ceratizit-Werks in Empfingen sind gescheitert. Das teilt die IG Metall Freudenstadt mit.
Die Verhandlungen über einen Sozialplan für die rund 130 Beschäftigten des Ceratizit-Werks in Empfingen sind gescheitert. Das teilte die IG Metall Freudenstadt am Montag in einer Pressemitteilung mit. Nach dem Abbruch der Gespräche wird nun eine Einigungsstelle eingerichtet. Die Gewerkschaft kritisiert das Verhalten der Geschäftsführung scharf – und die Beschäftigten reagierten erneut mit Protest.