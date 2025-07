Die Ver.di-Senioren Zollernalb haben Geschäftsführer Benjamin Stein verabschiedet, den es in die Landeshauptstadt zieht. Zudem geben sie Einblicke in geplante Veranstaltungen.

Der Bezirksvorstand der ver.di Senioren Zollernalb haben Benjamin Stein, bisheriger Geschäftsführer von ver.di Fils-Neckar-Alb, verabschiedet. Er wurde zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt und wird nach Stuttgart wechseln, teilt der Bezirksvorstand mit.

„Gewerkschaft bedeutet Bewegung. Wir dürfen nie stehen bleiben, sondern müssen immer offen für neue Ideen und Konzepte bleiben, um maximale Kraft zu entfalten“, betonte die Notwendigkeit, sich innerorganisatorisch weiter zu entwickeln.

Und weiter: „Umso stärker wir auf der Straße sind, desto besser die Abschlüsse. Bessere Abschlüsse bringen mehr Stärke. An dieser Aufwärtsspirale wollen wir zusammen weiterarbeiten.“

Ver.di-Senioren planen eine zentrale Veranstaltung zum Weltseniorentag

Zudem teilt der Senioren-Bezirksverband mit, dass am 1. Oktober der Weltseniorentag begangen wird – zum zweiten Mal im Zollernalbkreis; die Veranstalter sind der Kreisseniorenrat Zollernalb und die ver.di Senioren Zollernalb. Die ver.di Senioren Fils-Neckar-Alb werden eine zentrale Veranstaltung im Zollernalbkreis durchführen.

In Zusammenarbeit mit Manfred Bensch – ver.di Senioren Hechingen – wird es am 29. Oktober in Hechingen-Weilheim, eine öffentliche Gesprächsrunde geben. Das Thema: „Wo treffe ich als Senior einen Arzt, wenn mein Hausarzt aufgibt? Was könnte die Lösung sein?“

Auch eine Klausur im Tieringer Haus Bittenhalde steht auf dem Plan

Der Senioren Bezirksvorstand hält im Oktober zudem eine Klausur im Haus Bittenhalde in Meßstetten-Tieringen ab. Ein Schwerpunkt dieser Tagung: „Methodische und kommunikative Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und Alternative Fakten“.

Jedes Jahr wird für ver.di-Mitglieder und ihre Partner eine Kulturveranstaltung angeboten – dieses Jahr steht am 9. November ein Besuch im Landestheater Tübingen unter dem Titel „.... worin noch niemand war – Ein Heimatabend“ an. Die An- und Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierzu wird derzeit vorbereitet.