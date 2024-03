1 Ein Justizbeamter des besonderen Sicherheits- und Revisionsdienstes (BSRD) durchsucht in einem Revisionseinsatz einen Haftraum in der Jugendanstalt (JA) Raßnitz in Sachsen-Anhalt Foto: dpa/Jan Woitas

Angriffe mit selbst gebastelten Stichwaffen oder Faustschläge: Der Dienst in den Gefängnissen ist gefährlicher geworden, meint die Gewerkschaft. Von der Politik fühlt sie sich im Stich gelassen.









Link kopiert



Der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) klagt über immer mehr Angriffe auf die Beschäftigten in den deutschen Gefängnissen. Häftlinge trügen Konflikte zunehmend mit Gewalt aus, sage der Bundesvorsitzende René Müller am Mittwoch (13. März) am Rande einer Vorstandssitzung der Gewerkschaft in Erfurt.