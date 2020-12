Gewerbliche Schulen in Donaueschingen So läuft Unterricht in Corona-Zeiten

Auf dem Stundenplan steht Englisch. Lehrer ist der 35 Jahre alte Daniel Hohe, der bis auf kleine Ausnahmen durchweg Englisch spricht. Er nutzt eine elektronische Tafel, die mit einem Laptop gekoppelt ist. Seit 2017 stehen Hohe und seinen Kollegen Laptops zur Verfügung. Digital waren die Gewerblichen Schulen also schon vor Corona recht gut aufgestellt. Aber durch die Pandemie hat das Ganze eine andere Dynamik bekommen.

Virtueller Dialog per Video

In dieser Unterrichtsstunde sollen die Schüler ihre Kompetenzen für das tägliche Arbeitsleben verbessern. Um möglichst authentisch eine Prüfungssituation nachzustellen, wird jeweils zu zweit in Gruppenarbeit ein Dialog auf einer Baustelle simuliert. Dabei schlüpft eine Person in die Rolle eines neuen Kollegen, der kein Deutsch spricht und aus England kommt. Die andere wiederum arbeitet bereits seit längerer Zeit in einer Firma aus der Region und nimmt den internationalen Mitarbeiter in Empfang. Kaum sind zehn Minuten vergangenen, spüre ich zum ersten Mal die klirrende Kälte. Ein kurzer Blick zu den anderen zeigt: Kein Schüler trägt eine Jacke. Also wird der Gedanke, sich selbst eine überzuziehen, schnell verworfen. Weil der zugeschaltete Schüler früher gehen muss, übernimmt Hohe selbst den Part eines Neuankömmlings. Und führt ohne Probleme einen virtuellen Dialog per Video mit einer Schülerin.

Als jede Gruppe mit ihrem Dialog fertig ist, steht die Feedback-Runde an. Anfangs ist das Gesagte für die Schüler im Homeoffice nur schwierig zu verstehen. Doch Daniel Hohe hat nicht nur diejenigen im Präsenzunterricht im Blick. Der Lehrer richtet das Mikrofon neu aus, und schon ist es besser. Trotzdem kommt es im Alltag mit etwas unter 1100 Schülern vor, dass aufgrund der Internet-Signalstärke der Ton ab und an stockt – durchaus eine Herausforderung für die insgesamt 65 Lehrkräfte an den Gewerblichen Schulen. Und eine zusätzliche Druck-Situation für Schüler. In den 28 Klassenzimmern sowie zahlreichen Fachräumen, verteilt auf zwei Bauteile, herrschen teilweise unterschiedliche Bedingungen vor.

Norbert Kias-Kümpers, Rektor der Gewerblichen Schulen, stellt das hausinterne Lernkonzept vor. Er sagt: "Die Belastung für das Kollegium ist nicht unerheblich gestiegen."

Erfahrungen: Im Frühjahr habe sich gezeigt, dass die Server der Bildungsplattform überfordert gewesen seien, sobald alle Schüler und Lehrer darauf zugreifen wollten. Dies habe man nach dem Motto "lieber Sorgfalt und Nachhaltigkeit als Schnelligkeit" optimieren wollen, so Kias-Kümpers. Vom Land sei zugesichert, dass die Serverleistung an Schulen aufgerüstet wird.

Ist-Zustand: "Wir brauchten eine zuverlässige und zentrale Erreichbarkeit unserer Schüler", sagt der Rektor. "Und eine Lernplattform, die unseren gesamten Unterricht abbildet. Klar war, dass Details in der Umsetzung dann unterschiedlich sein müssen." Also haben die Gewerblichen Schulen laut Kias-Kümpers Mail-Adressen für alle Schüler angelegt. "Diese bleiben über alle drei Jahre bestehen, in denen die Schüler bei uns sind." Daneben sei mittlerweile "alles, was der Stundenplan hergibt, für Lehrer und Schüler übersichtlich auf der Lernplattform Moodle abgebildet". Über diese Software gebe es auch die Möglichkeit, Schüler von Zuhause aus per Video in den Unterricht mit einzubinden.

"Wir wollen keinen isolierten Fernunterricht"

Herausforderungen: "Mit Hybridunterricht, bei dem Schüler einmal gleichzeitig in verschiedener Art und Weise dabei sind, werde ich nicht dieselbe Qualität erreichen", sagt Kias-Kümpers. Dennoch müsse ein Weg gefunden werden, damit eine Schulstunde eine Woche später nicht wiederholt werden muss. "Wir wollen keinen isolierten Fernunterricht, bei dem jeder im Homeoffice sitzt und irgendwelche Aufgaben bearbeitet." Die Schüler seien überwiegend ausreichend technisch ausgestattet. Einzelne Ausnahmen, was etwa die Internetabdeckung auf dem Land angeht, oder solche, die aufgrund wirtschaftlicher Probleme der Eltern keine Ausstattung zur Verfügung haben, gebe es dennoch. Im Einzelfall könne die Schule mit Leihgeräten einspringen. Eine weitere Herausforderung ist es Norbert Kias-Kümpers zufolge, dass "die Lehrkraft im Klassenzimmer sich in der gleichen Zeit auf eins mehr konzentrieren muss: ob Kamera, Chatfunktion und Mikrofon funktionieren". Auch deshalb müsse man sich Gedanken machen, wie möglicherweise die Aufgabenstellungen modifiziert werden müssen: "Ein Arbeitsblatt, was im Klassenzimmer gut funktioniert, funktioniert womöglich nicht im Fernunterricht."

Zukunft: "Im Moment teilen wir uns 200 Megabit mit den Kaufmännischen Schulen und der Straßenmeisterei. Damit stoßen wir an Grenzen", erklärt der Schulleiter. Eine Glasfaseranbindung für die KHS und die Gewerblichen Schulen sei soweit technisch hergestellt, müsse aber noch umgeschaltet werden. "Ich gehe davon aus, dass noch dieses Jahr jede Schule eine deutlich höhere Bandbreite hat", so der Rektor. Darüber hinaus müsse es perspektivisch so sein, dass Schüler zukünftig mit ihren eigenen Endgeräten arbeiten können.