Gewerbliche Schule Lahr: Mehr als 20 Prozent haben im Zeugnis eine Eins vor dem Komma

Vorausgegangen waren laut Mitteilung der Schule zwei anspruchsvollen Jahre Vollzeitweiterbildung. Der Schulleiter der Gewerblichen Schule Lahr, Bernd Wiedmann, beglückwünschte die Absolventen und freute sich über die sehr guten Leistungen des Techniker-Jahrgangs. Mehr als 20 Prozent der Absolventen haben im Zeugnis eine Eins vor dem Komma, zwei Absolventen erhielten einen Preis für hervorragende Prüfungsergebnisse, drei Mal wurde ein Lob vergeben.

Den besten Abschluss legte Lukas Bürkle aus Herbolzheim mit dem Traumschnitt von 1,0 hin. Er erhielt neben einem Klassenpreis auch den vom Offenburger Unternehmen Hiwin gestifteten Sonderpreis als jahrgangsbester Techniker der Fachrichtung Maschinentechnik. Philipp Huber aus Offenburg erreichte einen Schnitt von 1,3 und erhielt ebenfalls einen Preis.

„Sie hatten den Mut, aus ihrer Komfortzone und ihrem Beruf herauszugehen und haben mit ihrem erfolgreichen Abschluss nicht nur ihr technisches Know-how erweitert, sondern auch eine solide Grundlage für eine vielversprechende Karriere gelegt“, so Bernd Wiedmann in seiner Ansprache.

In der Tat eröffnet der Technikerabschluss viele Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung. Neben der Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben in Unternehmen ist auch ein Studium möglich, denn mit dem Abschluss haben die Absolventen automatisch die Fachhochschulreife in der Tasche. Und dank der Kooperation der Gewerblichen Schule Lahr mit der Hochschule Offenburg können viele Ausbildungsinhalte der Fachschule auf Antrag auf das Hochschulstudium im Studiengang Maschinenbau in Offenburg angerechnet und die Studiendauer dadurch reduziert werden.

Absolventen sollen Welt mitgestalten

„Nutzen Sie Ihre erworbenen Fähigkeiten, um die Welt mitzugestalten und positive Veränderungen herbeizuführen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren ganz persönlichen Lebensweg finden und im Rückblick einmal sagen können, dass der Abschluss an der Technikerschule in Lahr eine wichtige Etappe für ein geglücktes Leben war“, so Wiedmann abschließend.

Die Absolventen des Techniker-Jahrgangs 2025 (Fachrichtung Maschinentechnik) sind Jonas Beiser (Friesenheim), Fabian Bornholdt (Offenburg), Joshua Buch (Durbach), Lukas Bürkle (Herbolzheim), Davide Pio Di Benedetto (Lahr), Jasmin Ebert (Kappel-Grafenhausen), Alexander Emanoil (Lahr), Michael Geiger (Neuried), Fabian Gießler (Friesenheim), Hendrik Hanselmann (Wyhl), Julian Hauger (Weisweil), Jonny Hofferberg (Biberach), Philipp Huber (Offenburg), Tobias Humpert (Offenburg), Konstantin Kauz (Endingen), Nico Keller (Neuried), Maximilian Ketterer (Herbolzheim), Joel Knortz (Offenburg), Leon Schnaiter (Oberharmersbach), Johannes Schröder (Meißenheim), Jens Schwarzer (Offenburg), Florian Stihler (Lahr), Cedric Toth (Seelbach), Sergej Wagner (Friesenheim), Lena Werz (Vogtsburg i.K.), Niklas Winkler (Ohlsbach), Katrin Zimmermann (Zell a.H.), Rafael Zinchenko (Lahr) und Andreas Zipp (Appenweier).