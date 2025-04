Gegründet am 10. März 1865, also vor genau 160 Jahren, vertritt der Gewerbeverein Trossingen den Handel, das Handwerk, das Dienstleistungsgewerbe, die Industrie und die freien Berufe.

Die Zahl der Mitglieder sei mit rund 100 in den letzten Jahren konstant, sagt der Vorsitzende Stefan Kern. „Wir vom Vorstandsteam würden es aber begrüßen, wenn noch einige größere Betriebe hinzukämen.“ In diesem Jahr stehen turnusgemäß wieder die Vorstandswahlen an. „Es wäre schön, wenn wieder neue Leute dazu kommen mit neuen Ideen“, so der Vorsitzende, nicht zuletzt mit Blick auf große Veranstaltungen, die der Gewerbeverein in Kooperation mit der Stadt Trossingen und weiteren Institutionen in der Vergangenheit gestemmt hat.

Große Veranstaltungen

Sehr gut angekommen sei im September 2024 die Veranstaltung „Trops“ in ihrer neuen Form als Gewerbeschau mit mehreren zentralen Schauplätzen im Gewerbegebiet Schura, im Schwabenpark, im Gewerbegebiet Trossingen sowie in der Innenstadt. Mittels Shuttle-Service konnten diese Plätze angefahren werden. „Vor allem in Schura lief alles sehr gut“, blickt Kern zurück. „In Trossingen hätte es etwas mehr sein können, aber da haben die großen Betriebe gefehlt.“

Die Premiere der „Trossinger Open“ im Sommer 2023 sei ein sehr großer Erfolg gewesen „alle Beteiligten waren glücklich und zufrieden“, so Stefan Kern. Deshalb werde es die „Trossinger Open“ als Musiksommer, wo die ganze Stadt einen Tag lang an allen Ecken und Enden klingt, auch weiterhin geben. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant im jährlich wechselnden Rhythmus mit „Trops“. „Diese Veranstaltung bedeutet sehr viel Aufwand für alle Beteiligten“, weiß Stefan Kern, deshalb habe man sich zu einem längeren Turnus entschieden. Deshalb wird es in diesem Jahr keine „Trossinger Open“ geben, sondern erst im Jahr 2027, wenn Trossingen das große Jubiläum „100 Jahre Stadtrechte“ feiert. „Die Stadt wird natürlich für dieses Jubiläum federführend sein, aber wir als Gewerbeverein sind mit dabei.“

Zu einer Art „Dauerbrenner“ geworden ist aber die Ausbildungsmesse, die der Gewerbeverein seit vielen Jahren ausrichtet, anfangs klein im Kesselhaus, seit einigen Jahren im Konzerthaus mit Umbenennung in Metro. „Wir konzentrieren uns insgesamt vor allem auf die ’Metro’, die auch im Herbst diesen Jahres wieder stattfinden wird“, so Stefan Kern.

Ausbildungsmesse gefragt

Bei dieser Messe können Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer mit den Unternehmen und Auszubildenden aus der Region in direkten Kontakt kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand umfassend informieren.

Was bei den Schülern sehr gut ankommt, ist die Möglichkeit, bei den teilnehmenden Betrieben Interviews zu führen samt Videos.

Die eingereichten Videos werden von einer Jury ausgewertet und die besten Schülergruppen mit attraktiven Preisen belohnt.