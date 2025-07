Der Vorsitzende, Ralf Benz, ließ in seinem ausführlichen Bericht das Vereinsjahr 2024 Revue passieren. Dabei betonte er die stabile Entwicklung des Vereins sowie das große Engagement aller Mitglieder und Fachgruppen.

Auch die Fachgruppen gaben in ihren jeweiligen Berichten einen Einblick in ihre Arbeit. Die Handwerker organisierten regelmäßig Stammtische sowie zahlreiche gesellige Veranstaltungen. Auch beim Weihnachtsmarkt und der Eisbahn war man aktiv. Ein Highlight war die „Nacht der Werkstätten“.

Der Werbering berichtete von erfolgreichen Veranstaltungen wie Nagolder Frühling, Mittsommer, Urschelherbst, Lichternacht und weiteren Aktionen. Besonders positiv wurde die Spendenaktion rund um die Weihnachtskugel aufgenommen.

Freiberufler widmen sich der Kultur

Die Freiberufler widmeten sich vor allem kulturellen Themen. Neben „Kunst auf Abwegen“ gab es Kunstausflüge nach Stuttgart, ein weiterer nach Tübingen ist bereits geplant. Die Gruppe arbeitet derzeit intensiv an einer besseren Einbindung neuer Mitglieder.

Die Gastronomie-Fachgruppe konnte mit der Veranstaltungsreihe „Nagoldene Stunde“ punkten, die in verschiedenen Lokalen für Afterwork-Stimmung sorgte. Beim Urschelherbst bereicherte man den Longwy-Platz mit einem gemütlichen Gastrogarten.

Hauptformate des Gewerbevereins selbst sind die Nagolder Weinrede und „Meet & Talk“ – allesamt mit dem Ziel, Mitglieder und Partner des Vereins zusammenzubringen.

Der Kassenbericht bestätigte eine solide finanzielle Basis. Die Mitgliederversammlung erteilte dem Vorstand sowie dem Ausschuss einstimmig die Entlastung.

Vorstand bestätigt

Im Rahmen der Neuwahlen wurden alle bisherigen Vorstands- und Ausschussmitglieder für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt – ein deutliches Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung. Damit setzt der Gewerbeverein für die nächsten zwei Jahre auf ein erfahrenes und eingespieltes Team. Die Zeit soll genutzt werden, um ein neues Vorstandsteam zu finden oder zu formen. Nach dann elf Jahren erfolgreicher Arbeit soll ein Generationenwechsel eingeleitet werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Tagesordnung war die einstimmige Zustimmung der Versammlung zur Erhöhung des Beitrags vom Gewerbeverein Nagold an den City-Verein Nagold. Dieser Schritt wurde von den Mitgliedern als notwendige Maßnahme zur Stärkung gemeinsamer Aktivitäten und damit des Standortes gewertet. Das ist nicht selbstverständlich“, so Ralf Benz, und Bärbel Reichert-Fehrenbach ergänzte: „Das zeigt, dass alle erkennen, wie wichtig die Arbeit des City-Vereins für Nagold ist.“

Die Stadtverwaltung war mit Finanzbürgermeister Hagen Breitling vertreten, der in seinem Grußwort das große Engagement des Gewerbevereins würdigte. Besonders hob er die Bedeutung der Kontinuität in der gemeinsamen Arbeit für den Erfolg hervor und motiviert so weiterzumachen.

Der Vorstand

Gewählt wurden für die nächsten zwei Jahre Ralf Benz (erster Vorsitzender), Bärbel Reichert-Fehrenbach (zweite Vorsitzende), Ralf Gottschalk (Kassier) und Manuel Henzler (Schriftführer). Kassenprüfer sind Annette Rentschler und Anja Schimanski. In den Ausschuss gewählt wurden Martin Ehniss, Frank Esslinger, Eberhard Haizmann, Wolfgang Schäfer, Hagen Breitling, Andreas Wohlfahrt und Liane Caba.