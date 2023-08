Vor zehn Jahren lebte Christoph Leins noch in der Großstadt Mannheim. Inzwischen lenkt er die Geschicke des Nagolder Werberings – und hat für seine Stadt so manche neue Idee.

Die Mode war immer irgendwie seins. Auch schon vor zehn Jahren. Damals waren er und seine Frau Anna noch in der Metropole Mannheim zuhause und waren beide bei verschiedenen großen Modehäusern verteilt. 2013 dann klopfte sein Schwiegervater an, ob er sich nicht vorstellen könne, sein Modehaus zu übernehmen. Derjenige, der dieses Angebot aussprach, ist einer, den heute in Nagold sehr viele Menschen kennen: Klaus Drissner, damals Chef des Modehauses Reichert, CDU-Stadtrat und zehn Jahre lang Chef des Werberings.

Nicht in der Innenstadt Mannheims aufwachsen

Leins und seine Frau Anna hatten damals schon reichlich Erfahrung in der Branche. Daran sollte es also nicht scheitern. Aber von der Großstadt zurück in die Provinz? Ein ganz bestimmtes Thema sorgte dann für eine Entscheidung: „Irgendwann stand bei uns das Thema Familienplanung an“, erzählt Christoph Leins. „Und irgendwie war es uns dann wichtig, dass unser Nachwuchs nicht in der Innenstadt von Mannheim aufwächst.“

Doch es dauerte mit der endgültigen Entscheidung. Etwa drei Jahre nach der Anfrage des Schwiegervaters Klaus Drissner geben Anna und Christoph Leins bekannt, dass sie die Leitung des Modehauses Reichert am Vorstadtplatz übernehmen wollen. 2018 wurden die Pläne dann Realität. „Das bedeutete, dass das Haus in sechster Generation in Familienbesitz ist – und dabei sogar zwei Weltkriege überlebt hat“, so Leins, der nicht nur in die Zukunft blickt, sondern dem auch die Vergangenheit des eigenen Hauses wichtig ist.

In den Fußstapfen des Schwiegervaters

Fünf Jahre steht also nun die sechste Generation an der Spitze des Modehauses Reichert, „und im Nachhinein würden wir es nicht anders machen“, stellt Leins klar. „Es war eine unserer besten Entscheidungen, die wir treffen konnten.“ Das Geschäft mache weiter Spaß und es funktioniere.

Der Nagolder Mittsomer hat sich inzwischen fest etabliert. Foto: Thomas Fritsch

Inzwischen ist Leins auch in anderer Hinsicht in die Fußstapfen seines Schwiegervaters getreten. Wie Klaus Drissner ist nun auch Christoph Leins Vorsitzender des Nagolder Werberings. Fußstapfen sind ja gut und recht, aber inhaltlich setzt der Schwiegersohn andere inhaltliche Schwerpunkte, was die Gestaltung der Innenstadt angeht. Galt früher das große Schlagwort „Kaufhaus Innenstadt“, so spricht Leins nun eher von einem „Wohnzimmer Innenstadt“. „In der Innenstadt muss es mehr Wohnraum geben, mehr grüne Flächen oder Flächen zum Verweilen“, formuliert der Werberingchef als mittelfristiges Ziel. „Es muss in der Innenstadt sogar konsumfreie Zonen geben“, schwebt dem Einzelhändler vor. „Es ist der Wohlfühlfaktor, der wichtig ist.“

„In der City sind wir schon auf einem guten Level“

Aber Leins ist keiner, der das Rad neu erfinden will. „In der City sind wir schon auf einem guten Level“, stellt er fest. Auch was die Events angeht – ob nun Mittsommer, Nagolder Frühling oder Urschelherbst. Es gelte jetzt, dieses Level zu halten und stellenweise noch eine Schippe draufzulegen. Jedes Jahr gelte es ein oder zwei neue Ideen umzusetzen – und zwar Ideen nicht nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern für Kinder genauso wie für die ältere Generation. „Damit wir für alle etwas zu bieten haben.“

Der Urschelherbst gehört zu den Publikumsmagneten in Nagold. Foto: Thomas Fritsch

Um solche Pläne umzusetzen, habe die Stadt eine gute Struktur gefunden: Die Händler im Werbering auf der einen und die Stadtverwaltung auf der anderen Seite – und als Bindeglied der City-Verein. „Das ist Gold wert.“ Das führe dazu, dass man miteinander rede und es keine Ellenbogengesellschaft in der Stadt gebe.

„Da kann man an so manchen Schrauben drehen“

Auch wenn er für neue Impulse in der Innenstadt wirbt, so weiß Leins auch, dass man reichlich Angebote und Events habe, die sich bewährt haben und die einfach funktionieren – seien es nun die Einkaufsnächte, verkaufsoffene Sonntage oder eben der Urschelherbst. Auch in deren Rahmen könne es noch neue Impulse geben. „Da kann man an so manchen Schrauben drehen“, wie es Leins formuliert. Ohne das Rad ganz neu erfinden zu müssen.