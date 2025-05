Im Rückblick auf die vergangenen Monate zog der Handel und Gewerbeverein Kappel-Grafenhausen Pro Rheinkultur bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz. In der 25-jährigen Vereinsgeschichte ist mit drei Neuzugängen die Zahl der Mitglieder auf 48 angestiegen.

Die erste Jobmesse, die der Verein Ende Januar diesen Jahres im großen Saal des Gasthaus Schiff anbot, war ein voller Erfolg. „Die überschaubare Größe und die gute Resonanz haben gezeigt, dass diese erste Veranstaltung dieser Art einen sehr positiven Verlauf und guten Zuspruch seitens der Beteiligten als auch der Gäste hatte“, so der Vorsitzende Jens Weber. Nicht nur Mitarbeiter und Auszubildende konnten gewonnen werden, sondern auch Aufträge wurden abgeschlossen, so dass die Messe einen Wiederholungscharakter hat. Man sei auf dem richtigen Weg, wobei das eine oder andere noch etwas ausbaufähig sei, so Weber.

Ein kleines Defizit für den Verein bringe die Rückläufigkeit der Gewerbegutscheine, was letztendlich auch damit zusammenhänge, dass es in der Gemeinde kein Geldinstitut mehr gibt, wo diese käuflich erworben werden können. Nur in der Rhein-Apotheke seien diese noch erhältlich.

Auch würden es der Wandel der Zeit und die Digitalität mit sich bringen, dass Papiergutscheine der Vergangenheit angehörten. Neue Wege sah Bürgermeister Philipp Klotz in einem digitalen Gutscheinsystem: Er wünscht sich eine Erlebniskarte, die nicht nur in Kappel-Grafenhausen, sondern in der gesamten Erlebnisregion rund um die Europa-Park-Gemeinden eingelöst werden kann. „Hierfür gibt es erste Gespräche und Verhandlungen und ich werde auch mit dem ansässigen Handel und gewerbetreibenden Firmen in Kontakt treten“, so Bürgermeister Klotz, der voll hinter der Idee steht.

Nicht nur eine weitere Jobmesse, auch eine Trendmesse soll es geben

Aber auch sonst ist der Gewerbeverein sehr rührig: Neben einer weiteren Jobmesse soll am 14. November eine Trendmesse angeboten werden, die einer kleinen Gewerbeausstellung entspricht. Dabei haben dienstleistende Betriebe die Möglichkeit, ihre Angebote zu präsentieren.

Bei der anschließenden Wahl wurden Jens Weber zum Vorsitzenden, Gianfranco Calabrese zu seinem Stellvertreter, Markus Jertschewske zum neuen Rechner und Sofie Jertschewske zur Schriftführerin gewählt. Die Beisitzer sind Carola Fliehler, Antje Schaub und Mario Gigler. Daniel Jäger wurde nach 14 Jahren Rechnertätigkeit von Vorsitzenden Jens Weber verabschiedet.