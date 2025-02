Gewerbeverein ist zufrieden: Neue Jobmesse begeistert in Kappel

Neue Jobmesse begeistert in Kappel

1 Die erste Jobmesse lockt viele Besucher nach Kappel. Foto: Rest

Zum ersten Mal wurde eine Jobmesse in Kappel-Grafenhausen angeboten. Die Resonanz war gut.









Link kopiert



Die erste Jobmesse in der Gemeinde war ein großer Erfolg. Sie wurde von „Pro Rheinkultur – Handels- und Gewerbeverein Kappel-Grafenhausen“ im Gasthaus Schiff organisiert und angeboten. Sie stand unter dem Motto „Arbeitswelt von morgen“. Berufsinfomessen werden zwar seit Jahren schon in anderen Städten angeboten, doch der gut funktionierende Handels- und Gewerbeverein wolle in der Gemeinde für Dienstleister und Betriebe auf kurzem Weg spannende Möglichkeiten rund um Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Praktika anbieten, erklärt sich der Vorsitzende Jens Weber.