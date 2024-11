Gewerbeverein Calw: Einzelhändler führen Neuerung ein

1 Von links: Nicolai Stotz, Carmela Castiglione, Thomas Thurm, Stephanie Talmon l’Armeé, Ricarda Becker, Jürgen Ott Foto: Marco Kirr

Volles Haus herrschte bei der Hauptversammlung des Calwer Gewerbevereins. Das lag mit daran, dass mehrere Neuerungen vorgestellt wurden. Es gibt eine neue Stellvertretung im Vorstand und die kommende City-Managerin wurde begrüßt. Doch das ganz große Projekt ist wohl die kommende „CalwCard“.









Beim Calwer Gewerbeverein standen in diesem Jahr wichtige Themen auf der Agenda. Und so kam es, dass der Tagungssaal im Gastrocafé Raisch in Oberriedt bis zum letzten Platz belegt war. Das Interesse der Mitglieder, die sich aus allen Branchen der Calwer Unternehmerlandschaft zusammensetzt, war groß, die Bereitschaft sich konstruktiv einzubringen ebenfalls. Auch Oberbürgermeister Florian Kling und Wirtschaftsförderer David Mogler waren unter den Anwesenden, was die Bedeutung der Versammlung unterstreicht.

Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzenden Jürgen Ott und Nicolai Stotz, präsentierte Stotz den Anwesenden einen Rückblick auf die vergangenen 25 Aktionen, Veranstaltungen und Angebote, welche der Gewebeverein in diesem Jahr geplant, organisiert und umgesetzt hat. Lesen Sie auch Duo feiert im kommenden Jahr sein „Zehnjähriges“ Von der Verleihung des Calwer Löwen, über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage, bis zu verschiedenen Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungen war alles dabei. Zuletzt sogar die Umsetzung der „CalwCard“ mit der Finanzierung durch entsprechende Fördermittel. Der Vorstand zeigte sich in diesem Jahr sehr rührig und scheute sich nicht, neue Projekte anzupacken. Daher war dessen Entlastung fast schon Formsache. Die anschließenden Wahlen waren es auch. Die alten Vorstände wurden erneut bestätigt. So begleiten Ott und Stotz auch die kommenden zwei Jahre den Vorsitz des Vereins. Wie Ott erklärte, kann diese Doppelspitzen im kommenden Jahr auf sein zehnjähriges Amtsjubiläum zurückblicken. Auch Stephanie Talmon l’Armeé und Axel Ludes wurden wieder als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Neu wurde Ricarda Becker, die Leiterin des Dehoga-Campus in Calw, in ein Stellvertreter-Amt gewählt und verstärkt somit das bisherige Vorstandsgremium. Neue City-Managerin begrüßt Erneut bekleidet Benjamin Krauss die Position des Kassier und Christine Strienz bleibt Schriftführerin. Als neue Kassenprüfer wurden Claudia Seeger und Eduard König gewählt. Die bisherigen Kassenprüfer Albert Goldmann und Uschi Däuble traten auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl an, wurden aber für ihre mehr als 20-jährige Tätigkeit mit vielen Danksagungen verabschiedet. Im Anschluss an die Wahlen stellte sich Carmela Castiglione, die neue Citymanagerin von Calw, den Mitgliedern des Gewerbevereins vor. Sie tritt ihre Stelle am 2. Januar an und wurde herzlich im Kreise der Calwer Unternehmerschaft begrüßt. Die Stelle der Citymanagerin wird zur Hälfte vom Calwer Gewerbeverein finanziert, weshalb der enge Austausch zum Gewerbeverein die Arbeit der Citymanagerin maßgeblich bestimmt. „CalwCard“ löst analoge Gutscheine ab Zum Ende der Mitgliederversammlung stellte der Karlsruher Dienstleister mit Unterstützung von Stotz als Projektverantwortlichem das neue „CalwCard“-Projekt vor. Die digitale Gutscheinkarte die es auch als Smartphone-App in rein virtueller Form geben wird, löst die bisherigen Einkaufsgutscheine in Papierform ab.