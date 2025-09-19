Gewerbeverein Bad Dürrheim: Wirtschaftstreff zum 125-Jährigen

Mit dem Wirtschaftstreff am Freitag, 26. September, feiert der Gewerbeverein Bad Dürrheim sein 125-jähriges Bestehen.
In der jüngeren Vergangenheit war die Gewerbeschau im Jahr 2023 eine der größten Veranstaltungen der Vereinigung. Unter dem Motto „Bad Dürrheim zeigt sich“ gab es eine Zusammenarbeit zwischen Gewerbeverein und Stadt, zusätzlich konnten sich die Vereine präsentieren. Aktiv beteiligte sich der Gewerbeverein bei der Diskussion um Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe – bildete auch hier wieder ein Scharnier zwischen den Gewerbetreibenden und der Stadtverwaltung.