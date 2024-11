Gewerbeverband Oberzentrum VS: Warum das Schwenninger Kürbisfest zum fixen Event wird

1 Das Vorstandsteam des Gewerbeverbands Oberzentrum rund um (von links) Stefan Kleyling, Joachim Müller, Rainer Böck, Tanja Broghammer, Gunter Welzer, Stefan Beetz, Andreas Kny und Geschäftsführer Carsten Dörr blickt auf viele Veranstaltungen, die der GVO im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt hat, zurück. Foto: Mareike Kratt

Auf ein bewegtes und aktives Jahr blickt der Gewerbeverein Oberzentrum (GVO) zurück. Erfolgreich ist das Schwenninger Kürbisfest verlaufen, das ab kommendem Jahr in einem neuen Rahmen stattfinden soll. Und das hat auch Auswirkungen auf den verkaufsoffenen Sonntag.









Link kopiert



Auch wenn die Gästeresonanz mit rund 80 Mitgliedern etwas verhalten war, war die Stimmung unter der Unternehmern der Sparten Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bei der GVO-Mitgliederversammlung ausgelassen. „Mut belohnen, Motivation stärken“: So lautet an diesem Abend das Credo beim GVO-Präsidenten Joachim Müller, der für mehr offene Zusammenarbeit, Empathie und Wertschätzung in den Unternehmen plädierte. Das sei zum einen wichtig, um die eigene Position am Markt zur stärken, aber auch, um zum Beispiel Start-Ups zu gründen.