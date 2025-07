Gewerbeschule VS: Tüftler präsentieren ihre Arbeiten

1 David Jilg (links) und Julian Lehmann, bald „Staatlich geprüfte Techniker“, erklären den Aufbau des Gesamtsystems. Foto: Gewerbeschule VS Die Abschlussklasse der Techniker für Mechatronik und Automatisierungstechnik der Gewerbeschule VS hat gezeigt, womit sich die angehenden Techniker befasst haben.







In öffentlichen, aber wegen der Geheimhaltung von Industriewissen auch nicht-öffentlichen Präsentationen wurden dem Publikum an zwei Tagen ein bunter Strauß an Projekten vorgestellt, mit denen sich die angehenden Techniker beweisen konnten, wie sie es schafften, von einer Idee zu einem neuen fertigen Maschinenteil, zu einer Maschine, einem weiteren Automationsschritt in der Produktion oder einem neuen Teststand kamen.