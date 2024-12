In der Abschlussprüfung wurden die Berufsschüler der Gewerbeschule auf Herz und Nieren getestet. Nun ist es an der Zeit, ihnen mit ihrem Zeugnis Brief und Siegel auf ihr Wissen als Facharbeiter und Gesellen zu geben und sie ins Berufsleben zu schicken.

Die Gewerbeschule Villingen-Schwenningen hat den Berufsschülern in der Schwenninger Neckarhalle die Zeugnisse ausgehändigt und ihnen lobende wie mahnende Worte auf ihren Lebensweg mitgegeben.

Wie es sich für eine Zeremonie kurz vor Weihnachten gehört, begann der Nachmittag mit einem Weihnachtslied, dem „Christmas Song“. Die Musiklehrerin Gosia Cieplucha läutete mit diesem Jazzlied die Verabschiedung ein.

Beruf in drei- bis dreieinhalb Jahren gelernt

In der gut gefüllten Neckarhalle wurden so die Ohren der rund 240 Schüler und die der Ausbilder, Eltern und Lehrer für die Rede des Schulleiters Svjetlan Magazinovic auf Temperatur gebracht. Stolz seien er und die Lehrer auf die jungen Leute, die in drei- bis dreieinhalb Jahren ihren Beruf gelernt hätten. Den Abschluss, ein großer Meilenstein im Leben, hätten sich sie sich durch ihre Lehre wie in einem Marathonlauf mit Gegenwind verdient.

Beharren auf Disziplin

Die jungen Erwachsenen seien eine Generation von Fachkräften, die dringend gebraucht würden. Natürlich werde es im Berufsleben zu Situationen kommen, auf welche die Berufsschule sie so nicht eins zu eins vorbereitet habe, doch alle hätten sie gelernt, wie man denkt, um Probleme zu lösen. Die Lehrer seien den Berufsschülern mit ihrem Beharren auf Disziplin und Respekt vielleicht bisweilen wie die Endgegner in einem Videospiel vorgekommen, schuf Magazinovic einen modernen Vergleich, aber alles sei zum Besten der Schüler geschehen.

Dank gebühre allen, welche die neuen Facharbeiter und Gesellen geformt hätten – Lehrer, Ausbilder und Eltern. Die jungen Leute sollten an sich glauben und sich selbst treu bleiben.

Andreas Grauer, neuer stellvertretender Rektor, zeigte nicht nur die Wichtigkeit der Berufsschule im Kanon der Schularten der Gewerbeschule auf, sondern ehrte auch die Kollegen für ihren Fleiß und ihre Leistung bei der Dualen Ausbildung. 244 Prüflinge sind keine kleine Anzahl, doch bei Grauers Zehn-Jahres-Vergleich der Prüflingsanzahlen zeigte sich, dass die vergangenen beiden Abschlussjahrgänge sogar kleiner waren als die Vorgängerjahrgänge. Dies resultiert aus einem Rückgang an Ausbildungsverträgen während der Pandemie, was passenderweise in der Deutschprüfung thematisiert wurde.

97 Prozent der Prüflinge haben Prüfung geschafft

Was jedoch im Vergleich gleichgeblieben ist, waren die Prozentzahl der gelobten oder gepriesenen Absolventen und die Abschlussquote 2024/25 haben 97 Prozent der Prüflinge die Prüfung geschafft und 23 Prozent davon so gut, dass die Kriterien für ein Lob oder einen Preis erfüllt waren.

Aufmerksam verfolgten die Ausbilder der Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen, wie sich ihre Auszubildenden geschlagen und was deren Klassenlehrer zu ihnen zu sagen hatten. Bei den Mechatronikern wurde Josias Schwarzwälder mit einem Lob bedacht, das mit der Würdigung seiner Doppelbelastung durch die mit der Ausbildung absolvierte Zusatzqualifikation zum Erwerb der Fachhochschulreife gekoppelt war.

Daniel Auber geehrt

Unter all den geehrten neuen Facharbeitern beziehungsweise Gesellen in den Berufen Mechatroniker, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker für Systemintegration, Industrieelektriker, Industrie-, Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Geräte und Systeme, für Betriebstechnik, für Energie- und Gebäudetechnik, Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima, Fleischer und Friseur hat sich Daniel Auber aus der Klasse E4GS mit einem Notendurchschnitt von 1,1 als Prüfungsbester den Schulpreis und den Preis des Fördervereins der Gewerbeschule erkämpft, der mit einem Preisgeld von 250 Euro einhergeht. Auber hat seine Lehre zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei dem Unternehmen Trumpf Lasertechnik SE Schramberg gemacht.

Die Gewerbeschule gratulierte ihm und allen Absolventen zu ihrem Abschluss und wünschte ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute.

Preise und Belobigungen vergeben

Preise

Belobigte

