3 Junior-Chef (Zweiter von links) und Senior-Chef (Zweiter von rechts) der Firma Kaiser Aluminium-Umformtechnik stellen Dorothee Eisenlohr (von links), Ralf Heinzelmann, Joachim Glatthaar, Reiner Ullrich und Peter Schumacher die Produktion ihres Betriebs vor. Foto: Herzog

Sehen und von Experten erfahren, was die Firmen herstellen und leisten. Danach sich kulinarisch stärken, mit Bekannten plaudern und im Riesenrad das Treiben von oben betrachten.















Link kopiert

Schramberg-Waldmössingen/Dunningen-Seedorf - Unzählige Besucher zog die erste Gewerbeschau im Interkommunalen Industriegebiet Waldmössingen-Seedorf übers Wochenende an.

Rund ein Dutzend Unternehmen hatten sich als Gemeinschaft zusammengetan und die Schau organisiert. Dabei wurden keine Kosten gescheut und den Besuchern neben Firmen-Know-hows auch Bewirtung und viele Unterhaltungsmöglichkeiten geboten.

Schmuckkästchen aller Gewerbegebiete

Wie Joachim Glatthaar stellvertretend für die Gemeinschaft bei der Eröffnung betonte, sei in den vergangenen 40 Jahren hier etwas entstanden, das Seinesgleichen suche. Firmen der verschiedensten Kategorien hätten sich angesiedelt und erwirtschafteten circa 360 Millionen Euro Umsatz im Jahr, praktisch rund eine Million Euro am Tag. "Darauf sind wir stolz. Es ist das Schmuckkästchen aller Gewerbegebiete von Schramberg und Dunningen", hob Glatthaar beim Blick in die Gesichter von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Bürgermeister Peter Schumacher hervor.

15 Unternehmen mit 400 Mitarbeitern

Als erste Firmen hätten sich Kaiser und Glatthaar südlich der Straße vom Gebiet "Moos" angesiedelt. Inzwischen seien es über 15 Unternehmen, die knapp 400 Mitarbeiter beschäftigten. Kürzlich habe Eisenlohr ihm verraten, dass die Firmen schneller bauten als die Behörden Genehmigungen ausstellten. "Frau Oberbürgermeisterin, wir sollten uns da mal zusammensetzen und erläutern, wer hier etwas falsch macht", witzelte Glatthaar, begleitet von Applaus aus dem Publikum.

Diese Gewerbeschau sei wichtig, weil man manchmal nicht wisse, was der Nachbar produziere. Das könne zum eigenen Nutzen sein. Seit 30 Jahren treffe man sich einmal jährlich zum Erfahrungsaustausch. Das sei jedoch zu wenig, und viel zu wenig kümmere man sich um die Mitarbeiter. Das müsse auch er eingestehen.

Interessante Arbeitgeber

"In den nächsten Jahren werden nicht mehr so viele jüngere Arbeitskräfte nachrücken. Es wird deshalb einen Kampf um die Mitarbeiter geben. Die müssen wir pflegen. Die Gewerbeschau mit der Leistungsfähigkeit der Firmen ist das Maß der Dinge", bekräftigte der Firmensprecher.

Wie Eisenlohr versicherte, freuten sich Schramberg und Dunningen über dieses tolle Industriegebiet. Es präsentierten sich ausnahmslos innovative und kreative Unternehmen, die Platte reiche von der Metallverarbeitung, über Elektro und Bauwirtschaft bis hin zu Dienstleistern. Die Betriebe seien äußerst leistungsfähige, gut miteinander vernetzt und gleichzeitig auch interessante Arbeitgeber.

Erweiterung geplant

Derzeit werde bereits an einer Erweiterung des Gebiets geplant. Die Gewerbeschau fuße auf der Idee der Firma CT, die zunächst einen Tag der offenen Tür veranstalten wollte. "Nutzen Sie die Chance heute und morgen, um mehr darüber zu erfahren, was es hier am Standort alles gibt", forderte die Oberbürgermeisterin auf.