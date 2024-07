Gewerbeschau in Horb: Das Steigle zeigt sich als gelebte Gemeinschaft

Das Fest in dem Gewerbegebiet auf dem Hohenberg setzte auf Vielfalt und Attraktionen – und die Rechnung ging auf. Viele Besucher strömten ins Steigle.

Das Steiglefest war ein voller Erfolg. Und dies trotz großer Feste-Konkurrenz im nahen Umkreis. Im Horber Stadtteil Dettingen wurde das Schlossgartenfest gefeiert, im nahen Rottenburg lockte das Jubiläumswochenende, und in Empfingen gab es Öl im Neubau zu probieren, um nur einige zu nennen. Es war also ein Festüberangebot, gegen das sich die Gewerbetreibenden auf dem kleinen Carré neben der B 28 durchsetzen mussten.

Und die Veranstalter taten bereits im Vorfeld alles, um ihr Fest zu einem Höhepunkt an diesem Wochenende werden zu lassen. Mit Großplakaten an strategisch günstigen Stellen und einer Flyer-Flut bewarben sie ihr Event und hatten damit durchschlagenden Erfolg. Und zudem hatten sie auch, wie angekündigt, das richtige Wetter in der himmlischen Wetterzentrale bestellt.

Start mit Gottesdienst

Los ging die Gewerbeschau in diesem Jahr bereits um 10 Uhr mit einem überkonfessionellen Gottesdienst, den Pastor Martin Lütjohann, Pastor Hermann Fritz und Diakon Ewald Wurster gemeinsam mit rund 120 Gläubigern auf dem Gelände der „Kommode“ in der Junghans Straße feierte. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom evangelischen „Musik-Team“. In den Wortbeiträgen drehte sich alles, sehr passend zu dieser Gewerbeschau, um das Thema „Gemeinschaft“, die an diesem Sonntag im Steigle gelebt wurde.

Willkommen im Steigle: Ein neuer Betrieb stellte sich der Öffentlichkeit vor. Foto: Morlok

16 Firmen öffneten ihre Tore, luden ein, hinter die Kulissen zu blicken, interessante Themen zu erläutern oder einfach mal zu schauen, was den so geboten wird. Ergänzt wurde dieses Angebot durch weitere Attraktionen, die von der Spiral-Kartoffel-Braterei über hochwertige Kosmetikartikel bis hin zu einem Einblick in einen Bienenstock reichten.

Organisatoren versprechen nicht zuviel

Die Organisatoren hatte nicht zu viel versprochen, als sie behaupteten, dass für jeden – egal ob jung oder alt – etwas dabei ist, das Spaß macht. Auf dem Betriebsgelände im Riese Gewerbepark stand wieder das große Vierer-Bungee-Trampolin, auf dem aber nur Menschen mit einem Gewicht bis 85 Kilogramm hopsen durften. Schade, dachte sich so mancher Besucher, der auch mal gerne wie das berühmte »HB-Männchen« in die Luft gegangen wäre.

Völlig unverpackt stehen sie im Laden, von links: Sven Bach, Thomas Kreidler, Ralph Zimmermann, Anton Ade und Bettina Walz Foto: Morlok

Wer auf dem Steigle-Rundweg die Junghans Straße hochlief, konnte sich durch edle Weine, Pasteten, Salami und Nudelgerichte in der Fattoria La Vialla durchprobieren, nebenan, bei der Erlacher Höhe, auf einem hydraulischen Bullen seinen Gleichgewichtssinn austesten und sich hinterher bei den Maltesern der Blutdruck messen lassen.

Großes Gerät beeindruckt

Besucher, die sich für Technik interessiert, war auf der Querspange Steigle beim Team der Netze BW bestens aufgehoben. Von der großen Drehleiter bis zum Telegrafenmasten-Transporter war alles zu sehen, was es an schwerem Gerät gab.

Wer von den Besuchern Lust auf Kaffee und Kuchen hatte, der wurde gleich an mehreren Stationen bestens bedient und für Spaß und Action sorgten die vielen Mitmachangebote und Verlosungen. Und an allen Ecken sorgten Musikanten dafür, dass die vielen Besucher bestens unterhalten wurden.

„Steiglehof“ war der Hotspot

So beispielsweise am Fest-Hotspot „Steiglehof“ der Familie Bauer. Gegen 12 Uhr gab es dort kaum noch freie Sitzgelegenheit. Viele der Besucher ließen es sich bei einem erfrischenden Getränk gut gehen und hörten der Spielgemeinschaft aus Horb und Bildechingen zu, die zum Frühschoppen unterhielt.

Wer es etwas härter und lauter mochte, der konnte bei der öffentlichen Probe der Band Re-Start in der Weberstraße zuhören. Re-Start ist, ohne zu übertreiben, eine der besten Rockbands aus der Horber Gegend, und die fünf gesetzteren Herren haben sich inzwischen mit einer jungen Dame am Gesangsmikrofon verstärkt. „Simply the Best“, kann man da nur sagen.

Back-Aktion für Kinder

Etwas weiter oben konnte man beim Horber Tierschutzverein Flohmarkt-Artikel kaufen, und beim Häsler Vitalcenter ging die berühmte Post ab. Hüpfburg und Essensangebot lockten dort die Besucher in Scharen an. Direkt gegenüber öffnete die Bäckerei Saur ihre Backstube, und beim Backen für Kinder durften sich die Buben und Mädels einen vorbereiteten Amerikaner mit Süßigkeiten aller Art belegen. In der Saur-Filiale im Steigle war den ganzen Sonntagnachmittag Hochbetrieb, und im Laden der Walz-Mühle, der im gleichen Gebäude untergebracht ist, gab es allerlei zum Probieren und zu entdecken.

Wer schön sein will muss cremen – nach diesem Motto haben diese vier Damen von Chogin ihr Sortiment zusammengestellt Foto: Morlok

Bei der Firma AHG und auf der Hyundai-Aktionsfläche drängten sich die Besucher, und Filialleiter Bernd Gall durfte sich auch in seiner Funktion als Vorstand von Horb Aktiv schon zur Mittagszeit über eine gelungene Veranstaltung freuen.

Neues Unternehmen

Ach ja, auch ein ganz neues Unternehmen stellte sich vor. Maik’s KFZ-Meisterbetrieb in der Weberstraße 29/1 repariert garantiert alles, was am Heilixblechle kaputt sein kann.

Im Fazit kann man von einem gelungenen Steigle-Fest sprechen, bei dem sich die Besucher von der Produktvielfalt und der Leistungsstärke der Unternehmen und Vereine überzeugen konnten. Die Organisatoren denken schon laut darüber nach, ob sie diese Leistungsschau das nächste Mal nicht um das Portfolio auf dem gegenüberliegenden Kasernen-Areal erweitern sollen. Würde sich irgendwie anbieten.