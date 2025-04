Gewerbeschau in Brigachtal: Ein Aktionstag für die ganze Familie

Kapelle in Sinkingen Geschichtsträchtiges Gebäude eingerüstet

Die katholische Seelsorgeeinheit „An der Eschach“ nimmt Arbeiten an dem Kirchengebäude in Sinkingen in Angriff. Diakon Stefan Fornal erläutert den Zweck der Bauarbeiten, an denen sich die Erzdiözese Freiburg mit einem Zuschuss beteiligt.