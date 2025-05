Gewerbeschau in Althengstett: Mehr als 30 Firmen bieten Programm für die ganze Familie

Am Sonntag, 18. Mai, ist das Industriegebiet Treffpunkt für die ganze Familie. Unter dem Motto „Guck ond mach“ krempeln die Mitglieder des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) die Ärmel hoch für die Aktion mit verkaufsoffenem Sonntag und umfangreichem Begleitprogramm von 12 bis 17 Uhr.

Im Industriegebiet „Im Unteren Ried“ präsentieren sich unter dem Dach des GHV mehr als 30 Firmen, Gewerbetreibende und Dienstleister mit ihren Informationen und Angeboten. Weiter nehmen 14 Vereine und Gruppen teil, die sich vorstellen und ebenfalls ein buntes Programm auf die Beine stellen. Um 10.30 Uhr beginnt der Sonntag im Festzelt auf dem Gelände von Fensterbau Jourdan mit einem Gottesdienst, den die Gemeinde mit Profil gemeinsam mit ihrer Band gestaltet. Anschließend bieten die Oldtimerfreunde aus Bad Liebenzell ein Mittagessen auf dem Gelände der Fensterbau-Firma an, also kann zum Sonntag daheim die Küche kalt bleiben.

Was bietet die Gewerbeschau?

Stark vertreten sind die Firmen, die sich mit der Nutzung der erneuerbaren Energien beschäftigen, von Photovoltaik über Wärmepumpen bis zu Speichertechnologien und intelligenter Haustechnik oder Balkonkraftwerken. Hier gibt es Informationen aus erster Hand von Herstellern wie von den Installationsbetrieben. Wie werden moderne Fenster produziert und was zeichnet die aktuellen E-Bike-Modelle aus? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es beim Messebauer oder beim Hersteller technischer Textilien? Fragen, auf die Interessierte Antworten finden am Sonntag und dazu finden sich Beispiele für individuelle Einzelmöbel in der Möbelschreinerei und Ausstellungsstücke zu Sonderkonditionen im Möbelhaus.

Inspiration für eine neue Küche gibt es zum Beispiel beim Showcooking und für die Freiluftsaison ist vielleicht die rauchfreie Grillstelle für draußen interessant? Es gibt Anregungen für den Blumenschmuck im Beet oder auf Balkon und Terrasse wie auch neue Ideen in der Raumausstattung. Und muss öfter was transportiert werden, findet sich im Anhänger-Gesamtprogramm das passende Modell.

Mitmach-Angebote für Groß und Klein

Auch an Mitmach-Angeboten mangelt es nicht: Ein Flohmarkt und ein Kinderflohmarkt laden zum Stöbern ein, eine Radwechsel-Challenge und eine Carrera-Bahn fordern zum Wettbewerb heraus. Hüpfburgen und Miniquads oder ein Vierer-Bungee-Trampolin sind sicher Favoriten bei den Kleinen wie auch das Kinderbasteln und Klettern beim Baumpfleger.

Auch warten einige Live-Events auf die Besucher. „Fashion and Dance“ heißt es mit Tanz und Modenschau beim Möbelhaus Schäfer. Dort finden die Kids ebenfalls eine Hüpfburg und ein Fußball-Darts. Die Musikvereine Neuhengstett und Althengstett wechseln sich am Nachmittag ab mit Musikdarbietungen beim Festzelt. Eine Hip-Hop-Tanzformation tritt auf und als Wandelact ist Clownin Laura unterwegs und modelliert Ballonfiguren für Groß und Klein.

Kulinarisches

Die Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten stellt die Besucher vor die sprichwörtliche Qual der Wahl. Vom deftigen Mittagessen über gegrillte Würste, Steaks und Pommes bis zu Maultaschen oder Cevapcici reichen die Angebote an Herzhaftem. Das Kontrastprogramm sind verschiedene vegetarische Köstlichkeiten. Und auch das Angebot an süßen Naschereien lässt kaum einen Wunsch offen, von Kaffee und Kuchen über Crêpes und Zuckerwatte bis zu Südtiroler Apfelstrudel und Süßigkeitenspießen reicht die Palette. Cocktails, frisch gezapftes Bier und weitere alkoholische wie alkoholfreie Kaltgetränke löschen den Durst.

Im Flyer zum „Guck ond mach“-Event sind die Standorte der einzelnen Aussteller und Anbieter in der Straße „Im Unteren Ried“ und den abzweigenden Straßen sowie der Gottlieb-Daimler-Straße aufgeführt. Weiter sind dort die öffentlichen Toiletten ausgewiesen sowie die Parkmöglichkeiten am Rand des für den Verkehr gesperrten Bereichs.