1 Sie laden zum Steiglefest 2024 ein, von links: Michael Bauer, Bettina Walz, Mathias Saur und Oliver Riese. Foto: Morlok

Mit einer Gewerbeschau will das Gebiet auf dem Hohenberg seine Vielfalt an Waren und Dienstleistungen präsentieren.









Link kopiert



Das Gewerbegebiet Steigle auf dem Horber Hohenberg verwandelt sich am Sonntag, 14. Juli, ab etwa 11 Uhr in ein Paradies für Burger- und Grill-Fans, für Liebhaber von handgemachter Musik unterschiedlicher Stilrichtungen und zu einem Füllhorn an Informationen.