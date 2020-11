Gewerbepark Lindenrain bei Calw Virtueller Spatenstich für Industriegebiet

In Calw gebe es seit jeher zu wenige Flächen für Gewerbe- oder Industriegebiete, führte im weiteren Verlauf der ­Veranstaltung auch Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Verkehr, aus. Schon 2005 hatte die Ver­waltung deshalb erste Pläne in diese Richtung geschmiedet. Dass es bis zum Spatenstich für die Erschließung 15 Jahre dauern sollte, sei vor allem den anfänglichen Prüfverfahren geschuldet, erklärte er. Der Forst hatte zunächst geprüft, ob es nicht einen alternativen Standort gibt – als dies nicht der Fall war, ging es lange Zeit um die Ausgleichsmaßnahmen. Seit die Genehmigung für das Vorhaben aber schließlich erteilt war, ging es verhältnismäßig schnell, meinte Quentin. Er sei nun froh, dass "dieses umfangreiche und komplexe Planverfahren abgeschlossen ist".

In den vergangenen Monaten, in denen Bürger oftmals kritisiert hatten, dass vor Ort "nichts passiert", seien europaweite Ausschreibungen gelaufen, verriet Patrick Sekinger, Leiter der Abteilung Liegenschaften bei der Stadt Calw, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Da es immerhin um rund 18 Millionen Euro an reinen Baukosten gehe, sei das ein größeres Unterfangen gewesen.

Erdmaterial notwendig

Wirklich tadellos war die Internetverbindung beim Spatenstich zur Erschließung noch nicht. Doch in absehbarer Zeit werde sich das ändern, kündigte Sekinger in diesem Zuge an. Die Verträge für einen Mobilfunkmasten seien bereits unter Dach und Fach. Im nächsten Schritt werde nun die äußere ­Erschließung des Industriegebiets angepackt. Was beispielsweise das Legen der Versorgungsleitungen von Stammheim zum "Lindenrain" beinhaltet. Zudem geht es ans erste Los der inneren Erschließung in dem östlichen, an der Bundesstraße gelegenen, Teilstück. Auf dieser rund sieben Hektar großen Fläche könnten sich, wenn alles nach Plan läuft, im Sommer 2022 die ersten Betriebe ansiedeln, sagte Sekinger. Die weiteren Flächen, die in Bauphase zwei und drei dran sind (insgesamt 10,5 Hektar) werden länger brauchen. Für deren Erschließung müssen 600.000 Kubikmeter Erdmaterial angeliefert werden, um das gesamte Areal ­einzuebnen.

Ist das alles einmal geschehen, habe man hier "eine der attraktivsten Gewerbeflächen in der Region", ist Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Martin Wendel überzeugt. Gemeinsam mit Gechingen ist Bad Teinach-Zavelstein an dem Interkommunalen Gewerbepark beteiligt. Umso mehr freue er sich, daran mitwirken zu dürfen. Ähnliche Worte wählte Gechingens Bürgermeister Jens Häussler. Er bezeichnete den Spatenstich gar als "historisches Ereignis", das sich in dieser Form nicht so schnell wiederholen werde.

Auch wenn Häussler das auf die Erschließung der 21 Hektar großen Fläche bezog, hatte er damit in doppelter Hinsicht Recht: Kling sprach nämlich vom "ersten virtuellen Spatenstich in der Geschichte" von Calw. Und – mit Abstand und Helmen – wohl auch der sicherste.