Gewerbehalle in Rheinfelden: Warum der Karsauer Rat das Vorhaben kritisch sieht

An der Peter-Krauseneck-Straße in Rheinfelden soll eine Gewerbehalle mit Padel-Plätzen und einem Gastronomiebereich für den Spielbetrieb entstehen.
So lautete zumindest der Bauantrag im Kenntnisnahme-Verfahren, mit dem sich der Ortschaftsrat Karsau in öffentlicher Sitzung beschäftigen musste. Wie Ortsvorsteherin Sibylle Jung zu Beginn erläuterte, zähle der Ort für den Neubau eigentlich zur Gemarkung Rheinfelden, weil die Römerstraße die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt und dem Ortsteil Karsau bilde. Dennoch freue sie sich, dass man den Karsauer Ortschaftsrat einbeziehe. Obwohl es sich für den Ortschaftsrat lediglich um ein Kenntnisnahme-Verfahren handelte, beurteilten die Karsauer Räte den Bauantrag skeptisch.