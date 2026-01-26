Gewerbehalle in Rheinfelden: Warum der Karsauer Rat das Vorhaben kritisch sieht

An der Peter-Krauseneck-Straße in Rheinfelden soll eine Gewerbehalle mit Padel-Plätzen und einem Gastronomiebereich für den Spielbetrieb entstehen.

So lautete zumindest der Bauantrag im Kenntnisnahme-Verfahren, mit dem sich der Ortschaftsrat Karsau in öffentlicher Sitzung beschäftigen musste. Wie Ortsvorsteherin Sibylle Jung zu Beginn erläuterte, zähle der Ort für den Neubau eigentlich zur Gemarkung Rheinfelden, weil die Römerstraße die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt und dem Ortsteil Karsau bilde. Dennoch freue sie sich, dass man den Karsauer Ortschaftsrat einbeziehe. Obwohl es sich für den Ortschaftsrat lediglich um ein Kenntnisnahme-Verfahren handelte, beurteilten die Karsauer Räte den Bauantrag skeptisch.

Im Mittelpunkt stand vor allem die Frage, was denn konkret in der zu erbauenden Gewerbehalle geplant sei. Soll es eine reine Sporthalle werden, oder könnte aufgrund des Begriffs der „Gewerbehalle“ vielleicht sogar eine Spielhalle im Sinne von Glücksspiel entstehen?

Daher einigte sich der Ortschaftsrat darauf, den Bauantrag noch einmal an die Baurechtsbehörde zurückzugeben, um diese Frage eindeutig zu klären. Fragen ergaben sich darüber hinaus zu den geplanten Stellplätzen, ob diese ausreichend wären oder auch von Besuchern einer benachbarten Tierarztpraxis genutzt werden könnten.

Sibylle Jung ließ daher zu Protokoll nehmen, dass die Baurechtsbehörde mitteilen soll, was im Hinblick auf den Bauantrag an der Peter-Krauseneck-Straße alles erlaubt ist und was nicht.

Dem stimmten auch die Ortschaftsräte zu. Sie begründeten ihre Skepsis gegenüber dem Bauantrag jedoch unter anderem mit schlechten Erfahrungen, die man gem,acht habe. Als Beispiel diente die ehemalige Tennishalle an der Römerstraße, die zu einem Eventsaal für Großveranstaltungen umgenutzt wurde.